Глава государства о науке: Ее миссия — служить человечеству

— Сильные университеты — это настоящие фабрики будущего, где рождаются идеи, преодолеваются барьеры, формируются контуры более справедливого и гармоничного мира. Университеты укрепляют доверие и сотрудничество между народами, продвигают дипломатию ценностей. Студенческие братства, исследовательские сообщества, академические партнерства, зарождающиеся в стенах университетов, становятся двигателями перемен не только в научно-образовательной сфере, но и в экономике, общественной жизни и даже политике. Выдающемуся сыну казахского народа, известному академику Канышу Сатпаеву принадлежат слова: «Ғалым барлық өмірін халық үшін, адамзат үшін сарп етеді» («Настоящий ученый всю свою жизнь посвящает служению своему народу и всему человечеству»). Действительно, главная миссия науки — служить во благо человечества. Поэтому убежден, что научные достижения призваны способствовать прогрессу всего мирового сообщества. Наука и знания — это мощные инструменты, которые становятся все более продвинутыми по мере своего развития и открывают безграничные возможности. Уверен, что сотрудничество в этой области значительно расширит пространство образования и науки Казахстана, а также придаст импульс развитию академической дипломатии, — сказал Глава государства.



В завершение Президент отметил, что в стране очень много талантливых, способных, интеллектуальных граждан. Он подчеркнул, что верит в созидательную энергию народа.





— Реформы, которые мы проводим общими усилиями, — это магистральный путь к светлому будущему Казахстана. Поэтому мы продолжим, опираясь на образование и науку, строить Справедливый, Чистый, Безопасный и Сильный Казахстан. Хочу отдельно отметить особый вклад наших стратегических партнеров, образовательных и научных учреждений в реализацию этой ответственной миссии. Вы активно способствуете расширению горизонтов науки и повышению потенциала главного богатства нашей страны — человеческого капитала, — подытожил Касым-Жомарт Токаев.

На форуме также выступили министр науки и высшего образования Республики Казахстан Саясат Нурбек, президент компании Quacquarelli Symonds (QS) Нунцио Квакварелли, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, президент Пекинского университета языка и культуры Пэн Дуань, президент Cardiff University Венди Ларнер, председатель попечительского совета образовательного фонда Woosong Ким Сонг Кёнг, ректор МИФИ Владимир Шевченко, президент Minerva University Бен Нельсон, ректор Бакинского государственного университета Эльчин Бабаев, ректор Северо-Казахстанского университета им. М. Козыбаева Ербол Исакаев.

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Фото: Акорда