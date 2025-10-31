РУ
    11:56, 31 Октябрь 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев принимает участие в Международном форуме стратегических партнеров

    Глава государства принимает участие в Международном форуме стратегических партнеров «Казахстан — территория академических знаний», передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Касым-Жомарт Токаев принял участие в Международном форуме стратегических партнеров
    Фото: Акорда

    Форум собрал руководителей ведущих зарубежных университетов и представителей международных рейтинговых и аккредитационных агентств.

    В частности, представлены компания Quacquarelli Symonds (QS), МГИМО, Пекинский университет языка и культуры, Университет Кардифф, Университет Вусонг, МИФИ, Университет Минерва и другие вузы.

    Международный форум стратегических партнеров «Казахстан — территория академических знаний»
    Фото: Акорда
    Международный форум стратегических партнеров «Казахстан — территория академических знаний»
    Фото: Акорда
    Международный форум стратегических партнеров «Казахстан — территория академических знаний»
    Фото: Акорда
    Международный форум стратегических партнеров «Казахстан — территория академических знаний»
    Фото: Акорда
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Образование Астана
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
