Цифровой сервис для контроля отопительного сезона запустили в Казахстане

По словам министра, цифровая система позволит вести полный учет активов, контролировать объекты онлайн и планировать ремонты в едином цифровом пространстве.

— Для обеспечения унификации данных, типизации элементов и иерархий активов, привязки оборудования с нормативами и ремонтными циклами в системе созданы цифровые реестры всех объектов, узлов и оборудования, — отметил Ерлан Аккенженов.

Сервис уже получает данные о режиме работы станций и других энергообъектов в реальном времени. Следующий шаг — переход от бумажных журналов дефектов к цифровым реестрам.

— Загрузка верифицированных данных об активах, постоянный мониторинг соблюдения сроков ремонтов и совершенствование работы сервиса позволит повысить качество контроля, — добавил министр на заседании Правительства.

Ожидается, что новый сервис сократит сроки проверки готовности к осенне-зимнему периоду до 90 дней и снизит риск аварийных ситуаций зимой до 25%.

Как сообщалось ранее, в 2029 году в Казахстане планируют обеспечить профицит в энергосистеме.





