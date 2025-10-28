РУ
    Цифровой сервис для контроля отопительного сезона запустили в Казахстане

    В 2025 году в Казахстане запущен в опытную эксплуатацию новый отраслевой сервис, который в режиме реального времени отслеживает готовность объектов энергетики к осенне-зимнему периоду. О его возможностях рассказал министр энергетики Ерлан Аккенженов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    отопление
    Фото: freepik

    По словам министра, цифровая система позволит вести полный учет активов, контролировать объекты онлайн и планировать ремонты в едином цифровом пространстве.

    — Для обеспечения унификации данных, типизации элементов и иерархий активов, привязки оборудования с нормативами и ремонтными циклами в системе созданы цифровые реестры всех объектов, узлов и оборудования, — отметил Ерлан Аккенженов.

    Сервис уже получает данные о режиме работы станций и других энергообъектов в реальном времени. Следующий шаг — переход от бумажных журналов дефектов к цифровым реестрам.

    — Загрузка верифицированных данных об активах, постоянный мониторинг соблюдения сроков ремонтов и совершенствование работы сервиса позволит повысить качество контроля, — добавил министр на заседании Правительства.

    Ожидается, что новый сервис сократит сроки проверки готовности к осенне-зимнему периоду до 90 дней и снизит риск аварийных ситуаций зимой до 25%.

    Как сообщалось ранее, в 2029 году в Казахстане планируют обеспечить профицит в энергосистеме.

     



