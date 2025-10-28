В 2029 году в Казахстане планируют обеспечить профицит в энергосистеме

Об этом на заседании Правительства сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов. По его данным, только в 2024 году в стране было введено свыше 770 новых мощностей, из них 608 МВт традиционных и 163 МВт — ВИЭ.

В целом, Министерством энергетики планируется реализовать 68 проектов по вводу новых 6,7 ГВт мощностей до 2029 года. В 2025 году запланирован ввод более 621 МВт, из них 166 МВт традиционной и девять объектов ВИЭ. В 2027 году планируется ввести порядка 1 500 МВт мощности, в том числе 13 объектов ВИЭ мощностью 573 МВт.

В 2028 году планируется ввести более 2 тыс. МВт мощности, в том числе три объекта ВИЭ суммарной мощностью 245 МВт.

— Таким образом, уже в 2029 году ожидается покрытие всей потребности экономики в электроэнергии и планируется обеспечить профицит в энергосистеме Казахстана, что также позволит увеличить экспортный потенциал страны, — отметил Ерлан Аккенженов.

Ранее Ерлан Аккенженов сообщил, что полномасштабная разработка и запуск в промышленную эксплуатацию единой системы управления топливно-энергетическим комплексом в Казахстане планируется на 2026–2027 годы.