Монографию о Шокане Уалиханове на итальянском языке представили в Риме

Мероприятие прошло в рамках рабочего визита министра культуры и информации Казахстана Аиды Балаевой в Италию.

Как отметили в ведомстве, министр подчеркнула значение книги для укрепления культурных и научных связей между двумя странами.

— Шокан Уалиханов — это не только выдающаяся личность Великой степи, но и фигура мирового масштаба. Его исследования открыли международному научному сообществу богатейшую культуру и цивилизацию этносов и государств Центральной Азии, а также духовное наследие казахского народа. Публикация его трудов на итальянском языке — яркий пример того, как наука и просвещение сближают народы. Эта книга предоставит итальянским читателям возможность глубже понять историю, культуру и духовный мир казахского народа, — сказала она.

Глава ведомства выразила благодарность казахстанским и итальянским исследователям, переводчикам и этнографам, принявшим участие в подготовке издания, и подчеркнула, что проект станет новым этапом в развитии научного сотрудничества между двумя странами.

Биография Шокана Уалиханова написана итальянским профессором Федерико Пасторе, в течение многих лет изучавшим казахстанские источники и документы о жизни ученого. Монография также содержит обширный раздел, посвященный выдающимся казахским деятелям, с которыми Шокан Уалиханов встречался на протяжении всей своей жизни.

Фото: Министерство культуры и информации РК

Книга издана при поддержке Посольства Республики Казахстан в Итальянской Республике издательством Sandro Teti Editore за счет спонсорских средств казахстанской компании АО «Каспий Нефть» и корпоративного фонда Doscar Foundation Charity Fund. Исследование также доступно на английском языке.

