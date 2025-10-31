РУ
    23:44, 30 Октябрь 2025 | GMT +5

    Монографию о Шокане Уалиханове на итальянском языке представили в Риме

    В Риме состоялась презентация монографии «Шокан Уалиханов и рождение современного Казахстана», впервые изданной на итальянском языке и приуроченной к 190-летию со дня рождения ученого, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минкультуры и информации РК.   

    Аида Балаева Рим монография Шокан Уалиханов
    Фото: Министерство культуры и информации РК

    Мероприятие прошло в рамках рабочего визита министра культуры и информации Казахстана Аиды Балаевой в Италию.

    Как отметили в ведомстве, министр подчеркнула значение книги для укрепления культурных и научных связей между двумя странами. 

    — Шокан Уалиханов — это не только выдающаяся личность Великой степи, но и фигура мирового масштаба. Его исследования открыли международному научному сообществу богатейшую культуру и цивилизацию этносов и государств Центральной Азии, а также духовное наследие казахского народа. Публикация его трудов на итальянском языке — яркий пример того, как наука и просвещение сближают народы. Эта книга предоставит итальянским читателям возможность глубже понять историю, культуру и духовный мир казахского народа, — сказала она. 

    Глава ведомства выразила благодарность казахстанским и итальянским исследователям, переводчикам и этнографам, принявшим участие в подготовке издания, и подчеркнула, что проект станет новым этапом в развитии научного сотрудничества между двумя странами.

    Биография Шокана Уалиханова написана итальянским профессором Федерико Пасторе, в течение многих лет изучавшим казахстанские источники и документы о жизни ученого. Монография также содержит обширный раздел, посвященный выдающимся казахским деятелям, с которыми Шокан Уалиханов встречался на протяжении всей своей жизни.

    монография Шокан Уалиханов
    Фото: Министерство культуры и информации РК

    Книга издана при поддержке Посольства Республики Казахстан в Итальянской Республике издательством Sandro Teti Editore за счет спонсорских средств казахстанской компании АО «Каспий Нефть» и корпоративного фонда Doscar Foundation Charity Fund. Исследование также доступно на английском языке.

    Ранее мы писали о том, что в столице Кыргызстана в рамках мероприятий, приуроченных к официальному визиту Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан, состоялась премьера документального фильма «Чокан Валиханов: Светлая звезда истории».  

    Теги:
    Культура Италия Ученые Казахстан Презентация Минкультуры и информации
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
