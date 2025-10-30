Сенат одобрил соглашение между Казахстаном и Марокко о выдаче преступников

Документ был подписан 12 декабря 2024 года в Рабате (столица Марокко).

— Соглашения об экстрадиции — это ключевой элемент международного сотрудничества, играющий важную роль в поддержании правопорядка, защите прав человека и эффективной борьбе с преступностью. Представленный вашему вниманию Закон «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Королевством Марокко о выдаче» создает необходимую правовую основу для сотрудничества двух государств в сфере борьбы с преступностью. Он призван регулировать отношения по вопросам выдачи лиц, разыскиваемых для уголовного преследования или приведения в исполнение вступившего в законную силу приговора суда, — отметил сенатор Евгений Больгерт.

Как указано в заключении к законопроекту, соглашение регулирует взаимодействие компетентных органов Казахстана и Марокко по вопросам экстрадиции лиц, находящихся на территориях Сторон, для привлечения к уголовной ответственности или исполнения приговора суда.

В частности, документ предусматривает:

порядок выдачи лиц, подозреваемых или обвиняемых в преступлениях, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком не менее одного года или более строгое наказание; порядок выдачи для исполнения приговора суда, если на момент поступления запроса о выдаче неотбытый срок наказания составляет не менее шести месяцев; основания для отказа в экстрадиции, включая случаи, когда преступление имеет политический характер, предусматривает смертную казнь или противоречит национальному законодательству и международным обязательствам.

Выдача собственных граждан договаривающихся государств не предусматривается.

Реализация Соглашения будет осуществляться на основании письменных запросов. Центральный орган запрашиваемой стороны незамедлительно уведомляет соответствующий орган запрашивающей стороны о принятом решении.

Центральными органами, взаимодействующими в рамках данного документа, определены: для Казахстана — Генеральная прокуратура, для Марокко — Министерство юстиции.

Соглашением также регулируются вопросы, связанные с распределением расходов, урегулированием разногласий и другими процедурными аспектами исполнения обязательств.

Ратификация Соглашения не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий и не потребует дополнительных финансовых затрат. Его реализация будет осуществляться за счет средств, предусмотренных Генеральной прокуратуре в республиканском бюджете.

Заключение Соглашения позволит обеспечить привлечение к ответственности лиц, скрывающихся от правосудия на территории Казахстана или Марокко, укрепит гарантии защиты прав граждан Казахстана за рубежом и повысит эффективность международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства.