Минэнерго открыло горячую линию для приема жалоб на рост цен АИ-92 и перебои с автогазом

— Совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции (АЗРК) и региональными штабами Минэнерго будет строго пресекать любые попытки спекуляций и создания искусственного дефицита топлива, — говорится в сообщении.

Касательно бензина и дизельного топлива: Министерство подчеркивает, что все необходимые объемы топлива в соответствии с заявками регионов отгружены и находятся на нефтебазах. Никаких объективных причин для дефицита нет.

Касательно сжиженного нефтяного газа: Плановый ремонт на одном из заводов-производителей был заблаговременно учтен Министерством при формировании графиков поставок и выделении дополнительных объемов для регионов с высоким спросом. Таким образом, наблюдаемые очереди на отдельных АГЗС также связаны с вопросами внутреннего распределения и логистики на местах, а не с системным дефицитом.

— В случае, если вы столкнулись с фактами завышения цен на бензин марки АИ-92 или отсутствия топлива на АЗС, просим обращаться по телефону горячей линии: +77018550248. Прием обращений будет осуществляться ежедневно в режиме 24/7, — подчеркивают в ведомстве.

В Минэнерго заверяют, каждый сигнал будет отработан. В случае подтверждения фактов, к недобросовестным участникам рынка будут приняты соответствующие меры.

Ранее в Минэнерго заявили об отсутствии рисков дефицита топлива в Казахстане.