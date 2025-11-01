РУ
телерадиокомплекс президента РК
    09:36, 01 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Минэнерго открыло горячую линию для приема жалоб на рост цен АИ-92 и перебои с автогазом

    Министерство энергетики фиксирует обращения граждан по фактам нарушения ценового моратория на бензин и дизтопливо, а также по вопросам наличия сжиженного нефтяного газа (автогаза) на отдельных АЗС, передает Kazinform со ссылкой на ведомство.

    Сколько продлится мораторий на повышение цен на бензин в Казахстане
    Фото: Pexels

    — Совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции (АЗРК) и региональными штабами Минэнерго будет строго пресекать любые попытки спекуляций и создания искусственного дефицита топлива, — говорится в сообщении.

    Касательно бензина и дизельного топлива: Министерство подчеркивает, что все необходимые объемы топлива в соответствии с заявками регионов отгружены и находятся на нефтебазах. Никаких объективных причин для дефицита нет.

    Касательно сжиженного нефтяного газа: Плановый ремонт на одном из заводов-производителей был заблаговременно учтен Министерством при формировании графиков поставок и выделении дополнительных объемов для регионов с высоким спросом. Таким образом, наблюдаемые очереди на отдельных АГЗС также связаны с вопросами внутреннего распределения и логистики на местах, а не с системным дефицитом.

    — В случае, если вы столкнулись с фактами завышения цен на бензин марки АИ-92 или отсутствия топлива на АЗС, просим обращаться по телефону горячей линии: +77018550248. Прием обращений будет осуществляться ежедневно в режиме 24/7, — подчеркивают в ведомстве. 

    В Минэнерго заверяют, каждый сигнал будет отработан. В случае подтверждения фактов, к недобросовестным участникам рынка будут приняты соответствующие меры.

    Ранее в Минэнерго заявили об отсутствии рисков дефицита топлива в Казахстане. 

    Минэнерго РК Бензин Авто Газ
    Асель Елюбаева
    Асель Елюбаева
    Автор
