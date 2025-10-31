Глава государства пожелал успехов иностранным студентам, обучающимся в Казахстане

В настоящее время в вузах нашей страны обучаются свыше 31 тысячи зарубежных студентов. Президент поставил задачу увеличить их число до 100 тысяч к 2029 году.

Студент из Франции Адриан Давус, обучающийся в КазНУ имени аль-Фараби, рассказал Президенту, что изучает казахский язык. Глава государства поблагодарил его за интерес к казахскому языку.

Напомним, Глава государства принимает участие в Международном форуме стратегических партнеров «Казахстан — территория академических знаний». Форум собрал руководителей ведущих зарубежных университетов и представителей международных рейтинговых и аккредитационных агентств.