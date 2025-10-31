Количество иностранных студентов в Казахстане планируется увеличить до 100 тысяч

Президент считает, что высокий демографический потенциал стран Центральной Азии и ряда сопредельных с нашим регионом государств открывает перед Казахстаном значительные возможности для экспорта высшего образования и привлечения иностранных студентов.

— Казахстан поставил перед собой сложную, но крайне важную задачу — стать частью глобального рынка знаний. Для достижения данной цели налажено партнерство с 40 ведущими университетами мира, открыто 33 филиала зарубежных вузов. Важно, что во многих филиалах обучение ведется на английском, русском, китайском языках. Многоязычие в образовании всегда было и будет ключом к открытости и конкурентоспособности как отдельного человека или университета, так и целых государств. В этом нет никаких сомнений. Поэтому мы осознанно делаем этот важный шаг к интеграции в мировое академическое пространство. При этом во всех филиалах введены обязательные дисциплины по казахскому языку и истории Казахстана, которые полезны для глубокого понимания иностранными студентами нашей культуры и менталитета, — сказал он.

По словам Главы государства, в настоящее время в вузах страны обучаются свыше 31 тысячи иностранных студентов. На данный момент это рекордный показатель для Казахстана.

К 2029 году их число планируется увеличить до 100 тысяч. Для этого будет упрощен визовый режим и созданы максимально комфортные условия для обучения иностранных студентов в Казахстане.

Также запланирован запуск программы трудоустройства, по которой лучшие выпускники смогут оставаться в Казахстане.

— Открытие филиалов зарубежных университетов полностью соотносится с нашей целью развивать инженерное и IT-образование. В Казахстане уже функционируют три мастерских Лу Баня, которые превратились в уникальные образовательные институты прикладной инженерии. Вы знаете, что это инициатива китайского Правительства. Г-н Пэн Дуань в своем выступлении отметил данный факт, что наглядно свидетельствует о большом внимании китайских специалистов к нашей стране и достаточно высоком человеческом потенциале Казахстана. Особое значение для нас имеет подготовка кадров для ядерной энергетики. О намерении принять самое активное участие в этом важном деле только что сказал ректор МИФИ Владимир Игоревич Шевченко. Будем работать вместе с вами. Наша задача — обеспечить прямую связь образования и науки с реальным сектором экономики. Успешные примеры в этом направлении имеются. Как доложил сегодня Ербол Маратович Исакаев, благодаря партнерству Козыбаев Университета с Университетом Аризоны разработана передовая технология по превращению серы в инновационные полимеры. Это очень нужный проект для нашей страны, обладающей большими запасами серы. Данный проект придаст серьезный импульс развитию нашей химической промышленности и, что особенно важно, будет способствовать решению ряда экологических проблем, — заявил Глава государства.

Напомним, Глава государства принимает участие в Международном форуме стратегических партнеров «Казахстан — территория академических знаний». Форум собрал руководителей ведущих зарубежных университетов и представителей международных рейтинговых и аккредитационных агентств.