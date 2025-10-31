В каких видах спорта Казахстан взял медали на юношеской Азиаде в Бахрейне

На юношеской Азиаде в Бахрейне разыграли 264 комплекта медалей в 26 видах спорта (29 дисциплин), участие приняли 45 команд. В программе юношеских Азиатских игр были представлены различные виды спорта, как входящие в программу Олимпийских игр, так и не входящие в нее.

Главным результатом для сборной Казахстана можно считать довольно успешную проверку сил ближайшего резерва для взрослых сборных. Ведь юные спортсмены и спортсменки из Казахстана выступили весьма успешно и по сумме всех выигранных медалей оказались на 3 месте в общекомандном зачете.

На счету казахстанцев 93 медали, в том числе 24 золотых, 29 серебряных и 40 бронзовых. Награды выиграны в 15 видах спорта. Выше Казахстана в медальном зачете расположились сборные Узбекистана (37 золотых, 16 серебряных и 28 бронзовых — 81 медалей) и Китая (63 — 49 — 35, всего 147 наград).

Наибольшее количество золотых медалей в копилку Казахстана внесли боксеры. На их счету 5 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовых, всего 10 наград. Примечательно, что Казахстан и Узбекистан выиграли одинаковое количество всех медалей на боксерском турнире юношеской Азиады и разделили 1 место в боксерском турнире.

На втором месте в сборной Казахстана по числу выигранных на юношеской Азиаде золотых наград — дзюдоисты (4 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей, всего 14 наград). В тяжелой атлетике у юных казахстанцев 3 «золота» 4 «серебра», 2 «бронзы», всего 9 медалей. Из олимпийских видов спорта болельщиков порадовали таеквондисты (2 — 2 — 1, всего 5), велосипедисты (2 — 1 — 0, всего 3), легкоатлеты (1 — 2 — 7, всего 10), волейболисты-пляжники (1 — 0 — 1, всего 2), пловцы (1 — 1 — 2, всего 4), борцы (1 — 2 — 6, всего 9). Также есть среди представителей олимпийских видов спорта с медалями на родину возвращаются триатлонисты (0 — 1, 0, всего 1) и гандболисты (0 — 0 — 1, всего 1).

Свой вклад в копилку Казахстана на юношеских Азиатских играх-2025 внесли атлеты из неолимпийских видов единоборств. В ММА у Казахстана 2 «золота», 3 «серебра» и 4 «бронзы» — всего 9 наград, в джиу-джитсу казахстанцами завоевано: 1 золотая, 5 серебряных и 4 бронзовых медалей — всего 10 наград, результат в муайтай — 1 «золото» и 4 «бронзы», всего 5 медалей, в индонезийских единоборствах пенчак силат — 1 «бронза».