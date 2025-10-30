Инвестиции, производство, социальная сфера: как меняется Кызылординская область

Финансовые ресурсы Кызылординской области с каждым годом неуклонно растут. Для сравнения: если в 2022 году объем местного бюджета составлял 364 миллиарда тенге, то к октябрю текущего года он превысил 851,3 миллиарда тенге. Также, согласно информации, предоставленной акиматом области, с начала года по всем основным макроэкономическим показателям наблюдается устойчивая положительная динамика.

Объем обрабатывающей промышленности составил 294,3 миллиарда тенге, что выше показателя прошлого года на 13,1%.

В сфере сельского хозяйства достигнут объем в 166,4 миллиарда тенге, что соответствует росту на 2,6%.

Показатель инвестиций в основной капитал увеличился на 5,9% и составил 484,9 миллиарда тенге.

За отчетный период в эксплуатацию введено 677,1 тысячи квадратных метров жилья, что на 4,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В аграрной сфере произведено продукции на сумму 24,9 миллиарда тенге.

Фото: акимат Кызылординской области

Инвестиции в сферы образования и здравоохранения

Как подчеркнул Глава государства, Казахстан — социальное государство, а потому развитие сфер образования и здравоохранения остается одним из приоритетных направлений государственной политики. В Кызылординской области этому уделяется особое внимание.

Работа, выполняемая при поддержке фонда «Қазақстан халқына» наглядно демонстрирует это на примере реализованных проектов. С момента создания Фонда в регионе успешно реализованы важные социальные инициативы на общую сумму более 10 миллиардов тенге.Из этой суммы 4 миллиарда 800 миллионов тенге были направлены на развитие сферы здравоохранения.

На выделенные средства открыты центры «Қамқорлық» при областной детской больнице, а также в Жанакорганском и Аральском районах.

Фото: акимат Кызылординской области

Особое внимание уделено вопросам закупки лекарственных препаратов, оснащения медицинских центров современным оборудованием, а также обучению медицинских специалистов за рубежом.

Кроме того, Фонд передал областному онкологическому центру передвижной медицинский комплекс для проведения скрининговых обследований стоимостью 1 миллиард 100 миллионов тенге. Подобные комплексы имеются лишь в трех областях страны.

В следующем году планируется приобрести высокотехнологичное оборудование на сумму 2 миллиарда 600 миллионов тенге для эффективного лечения онкологических заболеваний, а также открыть центр по социализации детей, страдающих аутизмом и другими психическими нарушениями.

На развитие образования выделено 2 миллиарда 600 миллионов тенге. В период с 2023 по 2025 годы в восьми школах были переоснащены кабинеты физики, химии, биологии, робототехники и информатики.

Более 2,5 тысячи сельских детей получили возможность отдохнуть в летних оздоровительных лагерях. Материально-техническая база специальных интернатов для детей с особыми образовательными потребностями была полностью обновлена.

Фото: акимат Кызылординской области

В рамках проекта «Болашақ инженерлері» для девяти школ приобретено оборудование для робототехники, а педагоги прошли курсы повышения квалификации.

Более пятисот студентов Кызылординского университета имени Коркыта Ата получили возможность обучаться на международной образовательной онлайн-платформе Coursera.

К 2026 году планируется внедрить опыт лицеев «Білім-Инновация» в 50 школах области с выделением 2 миллиардов тенге. В рамках этой программы будут оснащены современным оборудованием кабинеты физики, химии и биологии, а также укреплена материальная база восьми малокомплектных школ.

В сфере социальной поддержки и реабилитации дети с инвалидностью и молодые люди в возрасте от 14 до 29 лет обеспечены инновационными протезно-ортопедическими средствами. В рамках проекта «Реабилитация детей с инвалидностью на дому» было закуплено необходимое оборудование на сумму 283 миллиона тенге. Укреплена материально-техническая база Центра социального обслуживания детей с ограниченными возможностями в Кармакшинском районе.

В регионе динамично развивается малое и среднее предпринимательство. По данным на октябрь 2025 года, в области зарегистрировано около 70 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, из которых более 66 тысяч, то есть 96,2%, активно осуществляют свою деятельность.

Фото: акимат Кызылординской области

Для финансовой поддержки предпринимательства из различных источников предусмотрено около 42 миллиардов тенге. С начала текущего года 2086 проектов получили финансовую поддержку на общую сумму 25 миллиардов тенге.

Сколько промышленных предприятий будет запущено?

В текущем году в промышленную сферу планируется привлечь инвестиции на сумму 720 миллиардов тенге, из которых 70% составляют частные инвестиции. Из 27 проектов, реализация которых должна быть завершена в этом году, девять уже введены в эксплуатацию.

К числу этих проектов относятся:

современный кирпичный завод, который обеспечивает 90% потребности региона в кирпичных изделиях;

онкологический диагностический центр;

комплекс по производству хлебобулочных, кондитерских, печеных и макаронных изделий;

завод по производству зеркал;

дорожно-сервисный комплекс;

два торговых дома;

малый промышленный парк «Тумар».

Фото: акимат Кызылординской области

Одним из наиболее масштабных проектов, подлежащих вводу в эксплуатацию, является теплоэлектроцентраль мощностью 240 мегаватт, строительство которой ведется турецким инвестором. По оценке специалистов, после выхода данного объекта на полную мощность весь регион будет обеспечен необходимым объемом электроэнергии.

В целях повышения доходов сельского населения успешно реализуется проект «Ауыл аманаты». В рамках этой программы в прошлом году были профинансированы 376 проектов, и предусмотрено создание более 400 рабочих мест.

На 2025 год в рамках программы запланировано выделение 5,5 миллиарда тенге, что позволит реализовать 559 проектов. На сегодняшний день уже выделено 1,1 миллиарда тенге, а через электронный портал amanatnesie.kz поступило 2,4 тысячи заявок на общую сумму 2,4 миллиарда тенге.

Фото: акимат Кызылординской области

На рассмотрение кредитного комитета представлены 104 проекта общей стоимостью 1 миллиард тенге. В результате 74 проекта на сумму 633,8 миллиона тенге были одобрены, и 67 из них уже профинансированы на общую сумму 579,1 миллиона тенге.

Кроме того, за счет возврата ранее выданных средств дополнительно п proфинансированы 15 проектов на сумму 146,7 миллиона тенге.

100 лет со дня присвоения Кызылорде статуса первой столицы Казахстана

Одним из наиболее значимых юбилейных событий для региона является 100-летие со дня, когда Кызылорда стала столицей Казахской Автономной Советской Социалистической Республики, а также вековой юбилей возвращения нашему народу исторического имени — «казах». Это событие отмечается в масштабном и торжественном формате.

Согласно утверждЕнному в начале года плану, уже организовано более 100 мероприятий различного формата.

Вышла в свет историко-познавательная книга «Кызылорда — сердце Алаша». Недавно состоялись республиканская конференция «Столичный период Кызылорды: история и уроки», гала-концерт на новом стадионе, а также целый ряд других культурных и общественных мероприятий.

Фото: акимат Кызылординской области

В рамках юбилейных торжеств в регионе открываются новые социальные объекты, и работа в этом направлении продолжится до конца года.

Следует отметить, что в документальном фильме «Сыр — Алаштың анасы», снятом Центром документального кино Телерадиокомплекса Президента Республики Казахстан, отражено современное развитие этой благословенной земли и уровень жизни ее населения.