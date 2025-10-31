Бывшего прокурора Рудного приговорили к 4,5 годам лишения свободы

Суд назначил наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Напомним, экс-прокурор Мурат Успанов пытался получить взятку в размере 20 млн тенге за совершение незаконных действий в интересах взяткодателя. Часть суммы — 8,1 млн тенге — представляла собой имитированные денежные знаки, что согласно законодательству квалифицируется как покушение на получение всей оговоренной суммы.

— Деяние квалифицировано по ч. 3 ст. 24, п. 3 ч. 3 ст. 366 УК РК — покушение на получение взятки должностным лицом, — прозвучало в приговоре.

В ходе процесса подсудимый полностью признал вину. Учитывая признание, наличие несовершеннолетних детей и сотрудничество со следствием, суд применил нормы ускоренного судопроизводства.

Помимо реального срока, суд назначил пожизненный запрет занимать государственные должности, в том числе в органах прокуратуры и финансового регулирования и лишил классного чина — старшего советника юстиции. Также обязал взыскание процессуальных расходов.

Напомним, 28 сентября был задержан экс-прокурор города Рудного Мурат Успанов.

Судебный процесс начался в октябре 2025 года — дело рассмотрели в сокращенном порядке из-за признания подсудимого.