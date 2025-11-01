Финал Лиги Конференций УЕФА может пройти в Казахстане

— УЕФА подтверждает получение заявлений о заинтересованности от пятнадцати национальных ассоциаций на проведение финалов Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА, Лиги конференций УЕФА и женской Лиги чемпионов УЕФА в 2028 и 2029 годах. Заявления о заинтересованности не являются обязательными, и окончательные предложения должны быть представлены вместе с заявочной документацией до 10 июня 2026 года, — пояснили в УЕФА.