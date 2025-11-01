РУ
    Финал Лиги Конференций УЕФА может пройти в Казахстане

    В УЕФА подтвердили получение заявления от Казахстана о заинтересованности проведения финалов Лиги конференций УЕФА в 2028 и 2029 годах, передает агентство Kazinform.

    УЕФА
    Фото: sports.ru

    — УЕФА подтверждает получение заявлений о заинтересованности от пятнадцати национальных ассоциаций на проведение финалов Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА, Лиги конференций УЕФА и женской Лиги чемпионов УЕФА в 2028 и 2029 годах. Заявления о заинтересованности не являются обязательными, и окончательные предложения должны быть представлены вместе с заявочной документацией до 10 июня 2026 года, — пояснили в УЕФА.

    В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отметили, что исполнительный комитет назначит хозяев восьми финалов в сентябре 2026 года.

    — Процедура подачи заявок на проведение финалов клубных турниров УЕФА 2028 и 2029 годов стартовала 11 июля. Ассоциации должны были выразить заинтересованность до 22 октября 2025 года, — добавили в организации.

    Заинтересованные заявители:

    Финал Лиги чемпионов УЕФА

    2028 год

    • Германия: Мюнхен, «Арена Мюнхен»

    2029 год

    • Англия: Лондон, стадион «Уэмбли»
    • Испания: Барселона, «Камп Ноу»

    Финал Лиги Европы УЕФА

    2028 год

    • Франция: Лион-Десен, «Парк Олимпик Лион» или Париж, «Парк-де-Пренс» (окончательное решение о городе и стадионе будет принято при подаче заявки)
    • Италия: Турин, «Ювентус Стэдиум»
    • Румыния: Бухарест, «Арена Националэ»
    • Сербия: Белград, «Национальный»

    2029 год

    • Франция: Лион-Десен, «Парк Олимпик Лион» или Париж, «Парк-де-Пренс» (окончательное решение о городе и стадионе будет принято при подаче заявки)
    • Италия: Турин, «Ювентус Стэдиум»
    • Румыния: Бухарест, «Арена Националэ»
    • Сербия: Белград, «Национальный»
    • Турция: Анкара, «Анкара Ондокуз Майис»

    Финал Лиги конференций УЕФА

    2028 год

    • Франция: Лилль, «Пьер Моруа»
    • Венгрия: Будапешт, «Пушкаш Арена»
    • Италия: Турин, «Ювентус Стэдиум»
    • Казахстан: Астана, «Астана Арена» или Алматы, «Алматы Арена» (окончательное решение о городе и стадионе будет принято при подаче заявки)
    • Польша: Гданьск, «Арена Гданьск»

    2029 год

    • Финляндия: Хельсинки, «Олимпиястадион»
    • Франция: Лилль, «Пьер Моруа»
    • Венгрия: Будапешт, «Пушкаш Арена»
    • Италия: Турин, «Ювентус Стэдиум»
    • Казахстан: Астана, «Астана Арена» или Алматы, «Алматы Арена» (окончательное решение о городе и стадионе будет принято при подаче заявки)
    • Польша: Гданьск, «Арена Гданьск»

    Финал женской Лиги чемпионов УЕФА

    2028 год

    • Франция: Лион-Десен, «Парк Олимпик Лион»
    • Испания: Бильбао, «Сан-Мамес»
    • Швейцария: Базель, «Санкт-Якоб Парк»
    • Турция: Стамбул, «Али Сами Йен»

    2029 год

    • Франция: Лион-Десен, «Парк Олимпик Лион»
    • Ирландия: Дублин, «Дублин Арена»
    • Швейцария: Базель, «Санкт-Якоб Парк»
    • Уэльс: Кардифф, «Национальный стадион Уэльса»
