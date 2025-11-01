Финал Лиги Конференций УЕФА может пройти в Казахстане
В УЕФА подтвердили получение заявления от Казахстана о заинтересованности проведения финалов Лиги конференций УЕФА в 2028 и 2029 годах, передает агентство Kazinform.
— УЕФА подтверждает получение заявлений о заинтересованности от пятнадцати национальных ассоциаций на проведение финалов Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА, Лиги конференций УЕФА и женской Лиги чемпионов УЕФА в 2028 и 2029 годах. Заявления о заинтересованности не являются обязательными, и окончательные предложения должны быть представлены вместе с заявочной документацией до 10 июня 2026 года, — пояснили в УЕФА.
В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отметили, что исполнительный комитет назначит хозяев восьми финалов в сентябре 2026 года.
— Процедура подачи заявок на проведение финалов клубных турниров УЕФА 2028 и 2029 годов стартовала 11 июля. Ассоциации должны были выразить заинтересованность до 22 октября 2025 года, — добавили в организации.
Заинтересованные заявители:
Финал Лиги чемпионов УЕФА
2028 год
- Германия: Мюнхен, «Арена Мюнхен»
2029 год
- Англия: Лондон, стадион «Уэмбли»
- Испания: Барселона, «Камп Ноу»
Финал Лиги Европы УЕФА
2028 год
- Франция: Лион-Десен, «Парк Олимпик Лион» или Париж, «Парк-де-Пренс» (окончательное решение о городе и стадионе будет принято при подаче заявки)
- Италия: Турин, «Ювентус Стэдиум»
- Румыния: Бухарест, «Арена Националэ»
- Сербия: Белград, «Национальный»
2029 год
- Франция: Лион-Десен, «Парк Олимпик Лион» или Париж, «Парк-де-Пренс» (окончательное решение о городе и стадионе будет принято при подаче заявки)
- Италия: Турин, «Ювентус Стэдиум»
- Румыния: Бухарест, «Арена Националэ»
- Сербия: Белград, «Национальный»
- Турция: Анкара, «Анкара Ондокуз Майис»
Финал Лиги конференций УЕФА
2028 год
- Франция: Лилль, «Пьер Моруа»
- Венгрия: Будапешт, «Пушкаш Арена»
- Италия: Турин, «Ювентус Стэдиум»
- Казахстан: Астана, «Астана Арена» или Алматы, «Алматы Арена» (окончательное решение о городе и стадионе будет принято при подаче заявки)
- Польша: Гданьск, «Арена Гданьск»
2029 год
- Финляндия: Хельсинки, «Олимпиястадион»
- Франция: Лилль, «Пьер Моруа»
- Венгрия: Будапешт, «Пушкаш Арена»
- Италия: Турин, «Ювентус Стэдиум»
- Казахстан: Астана, «Астана Арена» или Алматы, «Алматы Арена» (окончательное решение о городе и стадионе будет принято при подаче заявки)
- Польша: Гданьск, «Арена Гданьск»
Финал женской Лиги чемпионов УЕФА
2028 год
- Франция: Лион-Десен, «Парк Олимпик Лион»
- Испания: Бильбао, «Сан-Мамес»
- Швейцария: Базель, «Санкт-Якоб Парк»
- Турция: Стамбул, «Али Сами Йен»
2029 год
- Франция: Лион-Десен, «Парк Олимпик Лион»
- Ирландия: Дублин, «Дублин Арена»
- Швейцария: Базель, «Санкт-Якоб Парк»
- Уэльс: Кардифф, «Национальный стадион Уэльса»