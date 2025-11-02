«Кайрат» оформил разгром и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Даниэль Жуниор выставил следующий состав: Жоао Пауло, Ромуло, Рашит, Атирсон, Рафао — Сериков, Эдсон, Кайрбай, Аррьета, Турсагулов, Оразов, Кайо Руис.

В первом тайме Биржан Оразов и Кевин Аррьета сделали перевес для фаворита, а на старте второго Ромуло автоголом вернул интригу, затем дубль оформил Оразов, итог подвел Атирсон. 4:1 — казахстанцы сильнее.

Ранее чемпион Казахстана победил хорватское «Ново Вриеме» (3:2) и проиграл португальскому «Спортингу» (2:7), набрал шесть очков и занял второе место в группе 4, это позволило ему будет сеянным при жеребьевке 1/8 финала.