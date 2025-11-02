РУ
телерадиокомплекс президента РК
    23:01, 01 Ноябрь 2025 | GMT +5

    «Кайрат» оформил разгром и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

    Алматинский «Кайрат» сыграл с косовской «Приштиной» в заключительном матче основного раунда Лиги чемпионов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Фото: Sports.kz

    Даниэль Жуниор выставил следующий состав: Жоао Пауло, Ромуло, Рашит, Атирсон, Рафао — Сериков, Эдсон, Кайрбай, Аррьета, Турсагулов, Оразов, Кайо Руис.

    В первом тайме Биржан Оразов и Кевин Аррьета сделали перевес для фаворита, а на старте второго Ромуло автоголом вернул интригу, затем дубль оформил Оразов, итог подвел Атирсон. 4:1 — казахстанцы сильнее.

    Ранее чемпион Казахстана победил хорватское «Ново Вриеме» (3:2) и проиграл португальскому «Спортингу» (2:7), набрал шесть очков и занял второе место в группе 4, это позволило ему будет сеянным при жеребьевке 1/8 финала.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Футзал
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
