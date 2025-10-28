Правительство рассмотрит вопросы цифровизации электроэнергетики Казахстана

На повестке – вопросы развития и цифровизации электроэнергетической отрасли.

По итогам заседания состоится пресс-конференция с участием вице-министра энергетики РК Санжара Жаркешова, председателя правления АО «Самрук-Энерго» Кайрата Максутова и председателя правления АО KEGOC Наби Айтжанова.

Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием, поставил задачу форсировано внедрять инструменты цифровизации и искусственного интеллекта в различных отраслях экономики.

Правительство разрабатывает единый концептуальный документ по развитию цифровизации и искусственного интеллекта Digital Qazaqstan, в котором все инициативы и проекты объединены в общенациональную стратегию. Утверждена первая региональная карта цифровой трансформации.

Ранее Минэнерго сообщило о запуске цифрового сервиса мониторинга осенне-зимнего периода.