    08:00, 28 Октябрь 2025 | GMT +5

    Правительство рассмотрит вопросы цифровизации электроэнергетики Казахстана

    Во вторник, 28 октября, в 09:00 начнется очередное заседание Правительства РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Правительство РК
    Фото: Агыбай Аяпбергенов/ Kazinform

    На повестке – вопросы развития и цифровизации электроэнергетической отрасли.

    По итогам заседания состоится пресс-конференция с участием вице-министра энергетики РК Санжара Жаркешова, председателя правления АО «Самрук-Энерго» Кайрата Максутова и председателя правления АО KEGOC Наби Айтжанова.

    Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием, поставил задачу форсировано внедрять инструменты цифровизации и искусственного интеллекта в различных отраслях экономики. 

    Правительство разрабатывает единый концептуальный документ по развитию цифровизации и искусственного интеллекта Digital Qazaqstan, в котором все инициативы и проекты объединены в общенациональную стратегию. Утверждена первая региональная карта цифровой трансформации.

    Ранее Минэнерго сообщило о запуске цифрового сервиса мониторинга осенне-зимнего периода.

