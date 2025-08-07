РУ
    Минэнерго запустило цифровой сервис мониторинга осенне-зимнего периода

    Запущен в опытную эксплуатацию новый цифровой сервис по мониторингу подготовки и прохождения осенне-зимнего периода, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

    цифровой сервис мониторинга осенне-зимнего периода
    Фото: Министерство энергетики РК

    Цифровой сервис разработан в рамках информационной системы «Единая государственная система управления топливно-энергетическим комплексом» (EnergyTech) и введён в эксплуатацию в соответствии с поручением Комиссии при Президенте РК по вопросам цифровизации.

    Сервис обеспечивает:

    • цифровые паспорта оборудования объектов генерации и передачи энергоресурсов, информация об их текущем состояний;
    • онлайн сбор с автоматизированных систем учета энергоресурсов и визуализацию оперативных данных;
    • формирование аналитических дашбордов и оповещение событий в реальном времени;
    •  гибкое разграничение доступа и соблюдение требований информационной безопасности.

    Новый сервис по мониторингу осенне-зимнего периода входит в единую архитектуру EnergyTech, являющейся ключевой цифровой платформой, создаваемой в рамках Карты цифровой трансформации ТЭК. Платформа станет основой для создания единой цифровой экосистемы государственных функций и услуг в сфере энергетики, включая мониторинг и управление энергетическими ресурсами, интеграцию существующих информационных систем, а также оптимизацию бизнес-процессов.

    Также работа проводится в рамках реализации национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов», где за министерством закреплена задача по разработке и реализации комплексной программы по цифровизации в энергетическом секторе.

    Ранее сообщалось о том, что средний уровень износа теплоэлектроцентралей Казахстана снижен до 61%.

    Минэнерго РК Энергетика ЖКХ Цифровизация
