РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:40, 06 Август 2025 | GMT +5

    Средний уровень износа теплоэлектроцентралей Казахстана снижен до 61%

    В стране продолжается системная работа по повышению надёжности и технической готовности теплоэлектроцентралей, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

    ТЭЦ в Усть-Каменогорске
    Фото: Нелли Нигматуллина/Kazinform

    В 2025 году на электрических станциях страны запланированы капитальные ремонты 10 энергоблоков, 63 котлов и 39 турбин. На текущий момент ведутся работы на 5 энергоблоках, 30 котлах и 19 турбинах. Завершены ремонты 4 энергоблоков, 15 котлов и 9 турбин.

    По сравнению с прошлым годом средний уровень износа теплоэлектроцентралей в стране снижен с 64% до 61%. Это стало возможным благодаря системной работе по модернизации и обновлению оборудования, реализуемой в рамках работы по обеспечению энергетической безопасности.

    По итогам прошедшего отопительного сезона достигнуты положительные изменения в техническом состоянии ряда объектов теплоэнергетики. Из 37 функционирующих ТЭЦ: ранее в красной зоне находились 19 объектов, в жёлтой – 11, в зелёной – 7.

    По результатам прошедшего отопительного сезона:

    9 ТЭЦ перешли из красной в жёлтую зону, среди них:

    1. Экибастузская ТЭЦ
    2. Усть-Каменогорская ТЭЦ
    3. Жезказганская ТЭЦ
    4. Балхашская ТЭЦ
    5. Рудненская ТЭЦ
    6. Риддер ТЭЦ
    7. Шахтинская ТЭЦ
    8. ТЭЦ-2 АО «Qarmet»
    9. Кентау ТЭЦ

    3 ТЭЦ улучшили свои позиции и перешли из жёлтой в зелёную зону:

    1. Атырауская ТЭЦ
    2. Текелийская ТЭЦ
    3. ТЭЦ-3 ТОО «Караганды Энергоцентр»

    Таким образом, сейчас 10 ТЭЦ находятся в красной зоне, 17 ТЭЦ – в жёлтой, 10 ТЭЦ – в зелёной. Министерство энергетики Республики Казахстан держит на постоянном контроле ход подготовки к отопительному сезону.

    Теги:
    Отопительный сезон Минэнерго РК ТЭЦ Энергетика ЖКХ
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают