Средний уровень износа теплоэлектроцентралей Казахстана снижен до 61%

В 2025 году на электрических станциях страны запланированы капитальные ремонты 10 энергоблоков, 63 котлов и 39 турбин. На текущий момент ведутся работы на 5 энергоблоках, 30 котлах и 19 турбинах. Завершены ремонты 4 энергоблоков, 15 котлов и 9 турбин.

По сравнению с прошлым годом средний уровень износа теплоэлектроцентралей в стране снижен с 64% до 61%. Это стало возможным благодаря системной работе по модернизации и обновлению оборудования, реализуемой в рамках работы по обеспечению энергетической безопасности.

По итогам прошедшего отопительного сезона достигнуты положительные изменения в техническом состоянии ряда объектов теплоэнергетики. Из 37 функционирующих ТЭЦ: ранее в красной зоне находились 19 объектов, в жёлтой – 11, в зелёной – 7.

По результатам прошедшего отопительного сезона:

9 ТЭЦ перешли из красной в жёлтую зону, среди них:

Экибастузская ТЭЦ Усть-Каменогорская ТЭЦ Жезказганская ТЭЦ Балхашская ТЭЦ Рудненская ТЭЦ Риддер ТЭЦ Шахтинская ТЭЦ ТЭЦ-2 АО «Qarmet» Кентау ТЭЦ

3 ТЭЦ улучшили свои позиции и перешли из жёлтой в зелёную зону:

Атырауская ТЭЦ Текелийская ТЭЦ ТЭЦ-3 ТОО «Караганды Энергоцентр»

Таким образом, сейчас 10 ТЭЦ находятся в красной зоне, 17 ТЭЦ – в жёлтой, 10 ТЭЦ – в зелёной. Министерство энергетики Республики Казахстан держит на постоянном контроле ход подготовки к отопительному сезону.