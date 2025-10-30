Как проходит уборочная кампания 2025 года в Казахстане

26,9 млн тонн зерновых намолочено в Казахстане

По информации Министерства сельского хозяйства РК, прогнозная уборочная площадь зерновых и зернобобовых культур составляет более 16 млн га.

На 28 октября убрано 15,9 млн га или 99,2% от общей площади зерновых и зернобобовых культур. При этом намолочено 26,9 млн тонн зерна.

— Помимо зерновых культур, сельхозтоваропроизводителями собрано 3,7 млн тонн масличных культур, 2,9 млн тонн картофеля при урожайности 226,3 ц/га, 3,8 млн тонн овощей при урожайности 297,3 ц/га. Собрано 497,5 тыс. тонн капусты при урожайности 333,4 ц/га, 1058,5 тыс. тонн лука при урожайности 429,9 ц/га, 387,7 тыс. тонн моркови при урожайности 283 ц/га, — отметили в ведомстве.

По словам чиновников, уборочная кампания проходит организованно и в оптимальные агротехнические сроки. На сегодняшний день в регионах нет проблем с погодой и проведением работ.

Фото: Министерство сельского хозяйства РК

Экспорт уже начался

Как уточнили в минсельхозе, с 1 сентября по 19 октября 2025 года Казахстан экспортировал 1,6 млн тонн зерна нового урожая, что на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (1,4 млн тонн).

При этом основной рост объёмов зафиксирован в направлении стран Центральной Азии и Кавказа.

Так, экспорт в Узбекистан увеличился на 41% — с 568 тыс. тонн до 801 тыс. тонн, Таджикистан — на 3,8% (с 236 тыс. до 245 тыс. тонн), Кыргызстан — в 2,6 раза (с 17 тыс. до 45 тыс. тонн).

Также значительно возрос экспорт в Азербайджан — в 3,4 раза (с 11 тыс. до 38 тыс. тонн), Афганистан — на 28,6% (с 56 тыс. до 72 тыс. тонн), и Туркменистан — на 66,7% (с 3 тыс. до 5 тыс. тонн).

— Рост экспорта свидетельствует о высоком спросе на казахстанское зерно и подтверждает устойчивые логистические маршруты по поставкам продукции в соседние государства, — отметили в ведомстве.

Фото: Министерство сельского хозяйства РК

С чем связан рост?

В Минсельхозе связывают высокие показатели сбора нового урожая со своевременным внесением удобрений и ранним финансированием весенне-полевых работ 2025 года.

Так, по информации на 24 октября, из 700 млрд тенге, выделенных на посевную, освоено 502 млрд. По линии Аграрной кредитной корпорации уже начат прием заявок от фермеров на льготное финансирование посевной 2026 года.

— Кроме того, из выделенных на льготный лизинг сельхозтехники 250 млрд тенге уже подано заявок на 253 млрд тенге. Это означает, что парк сельхозтехники будет обновлен на порядка 8 тыс. единиц сельхозтехники. По линии фонда «Даму» продолжается реализация программы гарантирования в размере 85% от суммы займа на весенние и осенние полевые работы. Это позволяет фермерам с недостаточной залоговой базой получить льготный кредит на ВПР. На 24 октября выпущено 1336 гарантий на общую сумму 196,9 млрд тенге, общая сумма займов достигла 231,7 млрд тенге, — отметили в ведомстве.

Баланс загруженности лицензированных зернохранилищ в разгар приемки зерна достаточно спокоен: занято 5,4 млн тонн (40%), свободно 7,8 млн тонн. Общая ёмкость хранения зерна в стране превышает 30 млн тонн.

С начала уборочной кампании на хранение в элеваторы поступило 6,7 млн тонн зерна, что в два раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Больше половины объема (54%) — это зерно третьего класса.

Заготовка кормов

В Минсельхозе также сообщили, что по данным местных исполнительных органов, на 25 октября заготовлено 37,8 млн тонн кормов всех видов: 25 млн тонн сена (101,9%), 1,9 млн тонн сенажа (112,9%), 3,9 млн тонн концентрированных кормов (71,7%), 2 млн тонн силоса (102,3%), 4,8 млн тонн соломы (101,7%).

При этом наиболее высокие показатели по выполнению планов наблюдаются в Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Кызылординской, Жамбылской, Костанайской, Павлодарской областях, Ұлытау и Жетысу.

— Указанные объемы заготовленных кормов позволяют обеспечить благоприятное прохождение зимовки скота 2025–2026 годов, а также создать необходимый запас для стабильного обеспечения животноводческих хозяйств кормами, — пояснили в ведомстве.

Фото: Рrimeminister.kz

Удешевленное дизтопливо создало некоторые проблемы

Аграриям выделено 422 тыс. тонн льготного дизтоплива по цене 254 тенге за литр, что на 20% ниже рыночной стоимости.

Правда во время заморозков фермеры северных регионов испытали трудности с дизтопливом, которое начало парафиниться.

КазМунайГаз в сложившейся ситуации выразил готовность выпускать в будущем межсезонное и зимнее дизтоплива по срокам гораздо раньше.

Напомним, ранее сообщалось, что в Костанайской области выпавший снег стал причиной снижения качественных показателей культур и негативно сказался на проведении жатвы.