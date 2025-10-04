Уборка зерновых: костанайские аграрии столкнулись с погодными вызовами

29 сентября в регионе выпал снег, что осложнило проведение жатвы и негативно сказалось на качественных показателях зерновых культур. Как отмечают в Палате

предпринимателей, погодные испытания усугубляются неблагоприятной рыночной конъюнктурой.

Так, цена на ячмень снизилась с 107 тыс. до 75 тыс. тенге за тонну (–30%), мягкая пшеница подешевела со 115 тыс. до 85 тыс. тенге (–26%), пшеница 4 класса реализуется всего по 70 тыс. тенге без НДС, стоимость льна упала с 300 тыс. тенге (2022 год) до 250 тыс. тенге (2025 год), тогда как в 2021 году экспортная цена

доходила до 523 евро.

В областном управлении сельского хозяйства региона сообщили, что на сегодня зерновые культуры убраны на площади более 3,5 млн га. Намолочено 4,4 млн тонн

зерна при урожайности 14,5 центнера с гектара.

Масличные культуры убраны на площади более 245,4 тыс. га (28,1% от 873,5 тыс. га).

Собрано 222,3 тыс. тонн маслосемян при урожайности 9,1 ц/га.

Ранее фермеры в регионе жаловались на замерзшее дизтопливо. В областном управлении сельского хозяйства инцидент прокомментировали, сообщив, что ранее ввезенное горючее не было рассчитано на низкую температуру.



