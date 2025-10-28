РУ
    Нам необходимо внедрять гибридные электростанции — Премьер-министр РК

    Премьер-министр Олжас Бектенов по итогам заседания Правительства отметил, что дефицит электроэнергии в Казахстане становится все более острой проблемой, передает корреспондент агентства Kazinform.

    гибридная электростанция
    Фото: report.az

    По его словам, потребление из года в год будет только расти, и электроэнергия требуется для ввода новых промышленных объектов, центров обработки данных, развития цифровых технологий и инфраструктуры.

    — Для этого энергетической отрасли нужно обеспечить опережающее развитие. Именно поэтому мы начали активное развитие атомной энергетики. Необходимо реализовать все запланированные энергетические проекты своевременно, осуществлять внедрение новых технологических решений, в том числе систем накопления энергии и внедрения гибридных электростанций, — подчеркнул Премьер-министр.

    Он также отметил, что цифровизация является ключевым инструментом повышения энергоэффективности и надежности работы электроэнергетической отрасли.

    — Цифровая трансформация должна вестись строго в установленные сроки с четко выстроенной координацией между всеми задействованными госорганами и структурами.
    Хочу отметить, что наша цель — достижение реальных и качественных изменений в энергетике и экономике в целом, — добавил Олжас Бектенов.
    В этой связи было поручено:

    Министерству энергетики — до конца текущего года ввести 250 МВт новых мощностей, а в 2026 году — 2,5 ГВт. Ведомству поручено держать на постоянном контроле прохождение зимнего периода на действующих станциях.

    Министерствам энергетики и финансов — до конца года принять меры по созданию и сопровождению Единой государственной системы управления топливно-энергетическим комплексом, которая позволит обеспечивать надежность энергетических объектов через онлайн-мониторинг.

    АО«Самрук-Энерго» — до конца марта 2026 года завершить подготовительные мероприятия и начать строительство ТЭЦ в Семее и Усть-Каменогорске, с обязательным соблюдением современных экологических стандартов.

    АО «KEGOC» — ускорить работу по присоединению западной энергетической зоны к Единой национальной системе. Проект позволит закольцевать энергосистему страны и укрепить ее независимость и безопасность.

    Министерствам энергетики, искусственного интеллекта и финансов — до конца 2026 года запустить Отраслевой центр информационной безопасности и обеспечить работу оператора инфокоммуникационной инфраструктуры в сфере ТЭК. Новый центр станет инструментом защиты энергетических объектов от киберугроз.

    Ранее сообщалось, что Казахстан внедряет искусственный интеллект в топливно-энергетический комплекс. 

     

    Правительство Возобновляемые источники энергии Энергетика Олжас Бектенов
    Карина Кущанова
