Казахстан внедряет искусственный интеллект в топливно-энергетический комплекс
В стране сформирована Акселерационная группа по внедрению ИИ в топливно-энергетический комплекс. В ее состав вошли представители ведущих компаний отрасли, передает корреспондент агентства Kazinform.
О создании группы сообщил министр энергетики РК Ерлан Аккенженов на заседании Правительства.
— Основная задача группы — выявление отраслевых потребностей и консолидация усилий для реализации кейсов внедрения технологий искусственного интеллекта, — отметил министр.
Параллельно, по его словам, сформирован AI-альянс, куда вошли глобальные вендоры и IT компании, обладающие готовыми ИИ-решениями в отрасли. Кроме того, в целях поддержки отечественных IT разработчиков, между Министерством и резидентами Astana Hub подписаны меморандумы о совместной апробации и внедрении ИИ-решений в отрасли.
В текущем году успешно прошли пилотную апробацию два проекта:
Дефектоскопия воздушных линий электропередачи с применением дронов и Искусственного интеллекта — ожидаемый экономический эффект от сокращения издержек составляет 2,5 млрд тенге;
Внутритрубная дефектоскопия теплосетей с использованием роботизированного комплекса и ИИ — прогнозируемая экономия за счет эффективного планирования ремонтов достигает 42 млрд тенге.
Как отметил Ерлан Аккенженов, оба проекта находятся на стадии нормативного закрепления и масштабирования.
Ранее сообщалось, что в Казахстане запустили цифровой сервис для контроля отопительного сезона.