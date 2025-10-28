РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:19, 28 Октябрь 2025 | GMT +5

    Казахстан внедряет искусственный интеллект в топливно-энергетический комплекс

    В стране сформирована Акселерационная группа по внедрению ИИ в топливно-энергетический комплекс. В ее состав вошли представители ведущих компаний отрасли, передает корреспондент агентства Kazinform.

    искусственный интеллект
    Фото: Gerd Altmann /Pixabay

    О создании группы сообщил министр энергетики РК Ерлан Аккенженов на заседании Правительства. 

    — Основная задача группы — выявление отраслевых потребностей и консолидация усилий для реализации кейсов внедрения технологий искусственного интеллекта, — отметил министр.

    Параллельно, по его словам, сформирован AI-альянс, куда вошли глобальные вендоры и IT компании, обладающие готовыми ИИ-решениями в отрасли. Кроме того, в целях поддержки отечественных IT разработчиков, между Министерством и резидентами Astana Hub подписаны меморандумы о совместной апробации и внедрении ИИ-решений в отрасли.

    В текущем году успешно прошли пилотную апробацию два проекта:

    Дефектоскопия воздушных линий электропередачи с применением дронов и Искусственного интеллекта — ожидаемый экономический эффект от сокращения издержек составляет 2,5 млрд тенге;

    Внутритрубная дефектоскопия теплосетей с использованием роботизированного комплекса и ИИ — прогнозируемая экономия за счет эффективного планирования ремонтов достигает 42 млрд тенге.

    Как отметил Ерлан Аккенженов, оба проекта находятся на стадии нормативного закрепления и масштабирования.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане запустили цифровой сервис для контроля отопительного сезона. 

    Теги:
    Правительство РК Минэнерго РК Энергетика Ерлан Аккенженов
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
    Сейчас читают