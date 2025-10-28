Казахстан внедряет искусственный интеллект в топливно-энергетический комплекс

О создании группы сообщил министр энергетики РК Ерлан Аккенженов на заседании Правительства.

— Основная задача группы — выявление отраслевых потребностей и консолидация усилий для реализации кейсов внедрения технологий искусственного интеллекта, — отметил министр.

Параллельно, по его словам, сформирован AI-альянс, куда вошли глобальные вендоры и IT компании, обладающие готовыми ИИ-решениями в отрасли. Кроме того, в целях поддержки отечественных IT разработчиков, между Министерством и резидентами Astana Hub подписаны меморандумы о совместной апробации и внедрении ИИ-решений в отрасли.

В текущем году успешно прошли пилотную апробацию два проекта:

Дефектоскопия воздушных линий электропередачи с применением дронов и Искусственного интеллекта — ожидаемый экономический эффект от сокращения издержек составляет 2,5 млрд тенге;

Внутритрубная дефектоскопия теплосетей с использованием роботизированного комплекса и ИИ — прогнозируемая экономия за счет эффективного планирования ремонтов достигает 42 млрд тенге.

Как отметил Ерлан Аккенженов, оба проекта находятся на стадии нормативного закрепления и масштабирования.

