Казахстан увеличит энергомощности более чем на 26 ГВт

— В целом энергосистема страны работает в штатном режиме, параллельно с энергосистемами Российской Федерации и стран Центральной Азии. Министерством на постоянной основе принимаются последовательные меры, направленные на укрепление энергетической безопасности, модернизации инфраструктуры, расширение мощностей и внедрения цифровых решений, — отметил министр энергетики РК Ерлан Аккенженов на заседании Правительства.

По его словам, работа в рамках Плана по развитию энергетической отрасли до 2035 года, предусматривающего ввод дополнительно более 26 ГВт новых генерирующих мощностей, активно продолжается.

Было отмечено, что ввод новых мощностей осуществляется как путем модернизации существующих станций, так и строительством новых генерирующих установок.

Ранее стало известно о том, что министерством энергетики планируется реализовать 68 проектов по вводу новых 6,7 ГВт мощностей в энергосистеме республики до 2029 года.



