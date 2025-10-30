Димаш Кудайберген представил грандиозную премьеру 2026 года — «Voice Beyond Horizon»

Prince — певец из Сербии, представлявший страну на Евровидении.

Цай Чэнъюй — золотой тенор Китая дебютирующий сольно.

Джулия — атмосферная, исцеляющая своим голосом, итальянская певица.

Чжан Синьюй — восходящая звезда, китайская певица, чьи песни набрали миллиарды просмотров.

Нуржас — сокровище Казахстана, мужчина с голосом магнитного притяжения.

Ла Даньчжу — китайская народная певица с сильным голосом гор.

Джесси Ли — чемпионка нового поколения Малайзии, собирательница музыкальных наград.

Нур Чолпон — национальное достояние Кыргызстана, восходящая звезда, автор песен.

Вместе они отправились в Казахстан, чтобы своими голосами соединить цивилизации тысячелетнего Шелкового пути и начать музыкальное путешествие.

За 22 дня они преодолели 7 436 км, посетив четыре уникальных города Казахстана: Туркестан, Актау, Алматы и Астану.

Ранее сообщалось, что Димаш Кудайберген выступит на крупнейшем вьетнамском фестивале 8WONDER Winter 2025 6 декабря 2025 года.