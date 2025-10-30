РУ
телерадиокомплекс президента РК
РУ
    10:06, 30 Октябрь 2025 | GMT +5

    Димаш Кудайберген представил грандиозную премьеру 2026 года — «Voice Beyond Horizon»

    В новом проекте «Voice Beyond Horizon» Димаш, как инициатор, совместно с телеканалом Hunan TV пригласил восемь певцов из разных стран, передает агентство Kazinform со ссылкой на DimashNews.

    Димаш Кудайберген представил грандиозную премьеру 2026 года – «Voice Beyond Horizon»
    Фото: DimashNews
    • Prince — певец из Сербии, представлявший страну на Евровидении.
    • Цай Чэнъюй — золотой тенор Китая дебютирующий сольно.
    • Джулия — атмосферная, исцеляющая своим голосом, итальянская певица.
    • Чжан Синьюй — восходящая звезда, китайская певица, чьи песни набрали миллиарды просмотров.
    • Нуржас — сокровище Казахстана, мужчина с голосом магнитного притяжения.
    • Ла Даньчжу — китайская народная певица с сильным голосом гор.
    • Джесси Ли — чемпионка нового поколения Малайзии, собирательница музыкальных наград.
    • Нур Чолпон — национальное достояние Кыргызстана, восходящая звезда, автор песен.

    Вместе они отправились в Казахстан, чтобы своими голосами соединить цивилизации тысячелетнего Шелкового пути и начать музыкальное путешествие.

    За 22 дня они преодолели 7 436 км, посетив четыре уникальных города Казахстана: Туркестан, Актау, Алматы и Астану.

    Ранее сообщалось, что Димаш Кудайберген выступит на крупнейшем вьетнамском фестивале 8WONDER Winter 2025 6 декабря 2025 года.

    Теги:
    Культура Димаш Кудайберген Музыка
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
