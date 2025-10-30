10:06, 30 Октябрь 2025 | GMT +5
Димаш Кудайберген представил грандиозную премьеру 2026 года — «Voice Beyond Horizon»
В новом проекте «Voice Beyond Horizon» Димаш, как инициатор, совместно с телеканалом Hunan TV пригласил восемь певцов из разных стран, передает агентство Kazinform со ссылкой на DimashNews.
- Prince — певец из Сербии, представлявший страну на Евровидении.
- Цай Чэнъюй — золотой тенор Китая дебютирующий сольно.
- Джулия — атмосферная, исцеляющая своим голосом, итальянская певица.
- Чжан Синьюй — восходящая звезда, китайская певица, чьи песни набрали миллиарды просмотров.
- Нуржас — сокровище Казахстана, мужчина с голосом магнитного притяжения.
- Ла Даньчжу — китайская народная певица с сильным голосом гор.
- Джесси Ли — чемпионка нового поколения Малайзии, собирательница музыкальных наград.
- Нур Чолпон — национальное достояние Кыргызстана, восходящая звезда, автор песен.
Вместе они отправились в Казахстан, чтобы своими голосами соединить цивилизации тысячелетнего Шелкового пути и начать музыкальное путешествие.
За 22 дня они преодолели 7 436 км, посетив четыре уникальных города Казахстана: Туркестан, Актау, Алматы и Астану.
Ранее сообщалось, что Димаш Кудайберген выступит на крупнейшем вьетнамском фестивале 8WONDER Winter 2025 6 декабря 2025 года.