    08:23, 31 Октябрь 2025 | GMT +5

    Казахстан вошел в топ лидеров на III юношеских Азиатских играх в Бахрейне

    Казахстан вошел в топ лидеров и занял 3-е место в общекомандном зачете на III юношеских Азиатских играх в Бахрейне, передает Kazinform со ссылкой на Комитет по делам спорта и физической культуры РК.

    гандбол, ганболистки
    Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры РК

    — В спортивной копилке у нашей страны 24 золотые, 29 серебряных и 40 бронзовых медалей. Всего — 93 медали, — говорится в сообщении. 

    Достойный результат показала сборная Казахстана по гандболу (женская команда). По итогам шести матчей в группе команда заняла 3-е место и завоевала бронзовую медаль.

    Ранее сообщалось, что Азима Серик и Тогжан Толебай завоевали «бронзу» юношеской Азиады в дзюдо, а дзюдоисты Шынгысхан Танирберген и Адильжан Жаудинов взяли «серебро». 

    Также дзюдоисты Фатима Супыгалиева и Еркен Бекали, Адильжан Нурбек и Айша Алтай завоевали «золото» юношеской Азиады, а Шынгысхан Танирберген и Адильжан Жаудинов стали серебряными призерами.

    Асель Елюбаева
