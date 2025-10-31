Казахстан вошел в топ лидеров на III юношеских Азиатских играх в Бахрейне
Казахстан вошел в топ лидеров и занял 3-е место в общекомандном зачете на III юношеских Азиатских играх в Бахрейне, передает Kazinform со ссылкой на Комитет по делам спорта и физической культуры РК.
— В спортивной копилке у нашей страны 24 золотые, 29 серебряных и 40 бронзовых медалей. Всего — 93 медали, — говорится в сообщении.
Достойный результат показала сборная Казахстана по гандболу (женская команда). По итогам шести матчей в группе команда заняла 3-е место и завоевала бронзовую медаль.
Ранее сообщалось, что Азима Серик и Тогжан Толебай завоевали «бронзу» юношеской Азиады в дзюдо, а дзюдоисты Шынгысхан Танирберген и Адильжан Жаудинов взяли «серебро».
Также дзюдоисты Фатима Супыгалиева и Еркен Бекали, Адильжан Нурбек и Айша Алтай завоевали «золото» юношеской Азиады, а Шынгысхан Танирберген и Адильжан Жаудинов стали серебряными призерами.