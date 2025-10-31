РУ
    22:50, 30 Октябрь 2025 | GMT +5

    Дзюдоисты Шынгысхан Танирберген и Адильжан Жаудинов взяли «серебро» юношеской Азиады

    В Манаме (Бахрейн) на юношеских Азиатских играх завершились соревнования по дзюдо, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Фото: НОК

    В заключительном финале выступил представитель команды Казахстана Адильжан Жаудинов (свыше 90 килограммов). В схватке за золотую медаль казахстанец уступил Алибеку Дурдиеву из сборной Узбекистана.

    Фото: НОК
    Фото: НОК

    В финале весовой категории до 90 килограммов Шынгысхану Танирбергену противостоял Джурабек Ешпулатов (Узбекистан). Решающая схватка завершилась победой соперника (11:0).

    Фото: НОК

    Танирберген на ЮАИ занял второе место.

    Ранее сообщалось, что дзюдоисты Фатима Супыгалиева и Еркен Бекали, Адильжан Нурбек и Айша Алтай завоевали «золото» юношеской Азиады.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Дзюдо Азиатские игры
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
