    19:54, 30 Октябрь 2025 | GMT +5

    Дзюдоистка Айша Алтай завоевала «золото» Азиады

    Айша Алтай, выступающая за команду Казахстана по дзюдо, стала победительницей юношеских Азиатских игр в Манаме (Бахрейн), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    л
    Фото: НОК

    Спортсменке не было равных в весовой категории до 70 килограммов.

    л
    Фото: НОК

    В финале Алтай одержала победу над Шохистой Тураевой из Узбекистана.

    л
    Фото: НОК

    Ранее сообщалось, что дзюдоисты Фатима Супыгалиева и Еркен Бекали и Адильжан Нурбек завоевали «золото» юношеской Азиады.

     

    Спорт спортсмены Казахстана Дзюдо Азиатские игры
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
