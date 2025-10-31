19:54, 30 Октябрь 2025 | GMT +5
Дзюдоистка Айша Алтай завоевала «золото» Азиады
Айша Алтай, выступающая за команду Казахстана по дзюдо, стала победительницей юношеских Азиатских игр в Манаме (Бахрейн), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Спортсменке не было равных в весовой категории до 70 килограммов.
В финале Алтай одержала победу над Шохистой Тураевой из Узбекистана.
Ранее сообщалось, что дзюдоисты Фатима Супыгалиева и Еркен Бекали и Адильжан Нурбек завоевали «золото» юношеской Азиады.