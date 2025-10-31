Дзюдоистка Айша Алтай завоевала «золото» Азиады

Спортсменке не было равных в весовой категории до 70 килограммов.

Фото: НОК

В финале Алтай одержала победу над Шохистой Тураевой из Узбекистана.

Фото: НОК

Ранее сообщалось, что дзюдоисты Фатима Супыгалиева и Еркен Бекали и Адильжан Нурбек завоевали «золото» юношеской Азиады.