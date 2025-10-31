23:10, 30 Октябрь 2025 | GMT +5
Азима Серик и Тогжан Толебай завоевали «бронзу» юношеской Азиады в дзюдо
Представительницы команды Казахстана по дзюдо завершили юношескую Азиаду в Манаме (Бахрейн) в тройке призеров, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Азима Серик выступала в весовой категории до 63 килограммов.
В схватке за третье место наша спортсменка оказалась сильнее Анудари Энхтайван (Монголия).
Тогжан Толебай успешно выступила в весовой категории свыше 70 килограммов.
В схватке за третье место казахстанка выиграла у Пиятхиды Сонгчай (Таиланд).
Ранее сообщалось, что дзюдоисты Фатима Супыгалиева и Еркен Бекали, Адильжан Нурбек и Айша Алтай завоевали «золото» юношеской Азиады, а Шынгысхан Танирберген и Адильжан Жаудинов стали серебряными призерами.