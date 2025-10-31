Азима Серик и Тогжан Толебай завоевали «бронзу» юношеской Азиады в дзюдо

Азима Серик выступала в весовой категории до 63 килограммов.

Фото: НОК

В схватке за третье место наша спортсменка оказалась сильнее Анудари Энхтайван (Монголия).

Фото: НОК

Тогжан Толебай успешно выступила в весовой категории свыше 70 килограммов.

Фото: НОК

В схватке за третье место казахстанка выиграла у Пиятхиды Сонгчай (Таиланд).

Фото: НОК

Ранее сообщалось, что дзюдоисты Фатима Супыгалиева и Еркен Бекали, Адильжан Нурбек и Айша Алтай завоевали «золото» юношеской Азиады, а Шынгысхан Танирберген и Адильжан Жаудинов стали серебряными призерами.