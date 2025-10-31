РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:11, 31 Октябрь 2025 | GMT +5

    Мы продаем пшеницу как сырье, хотя можно получать 27 видов продукции — депутат Мажилиса

    Нужно наладить производство из сырья продукции с высокой добавленной стоимостью. Такое мнение высказал депутат Мажилиса Парламента РК Мурат Ергешбаев в эфире подкаста BIZDIÑ ORTA, передает корреспондент агентства Kazinform.

    уборка урожая, пшеница. АПК
    Фото: Kazinform

    — Говорят, что уголь наносит вред, и мы от него отказываемся. А в мире уголь используется. Есть новые технологии. В 2000-е годы мы были в Германии. Они тогда начали закрывать теплоэнергоцентрали, работающие на угле. Теперь хотят вновь перейти на них. Когда мы были на их ТЭЦ, они ходили чистые, в белых халатах. Сейчас технология еще более развита. Мы должны этим пользоваться. Слава Богу, у нас есть уголь. Но у нас легче продать в виде сырья, не утруждаемся, — сказал мажилисмен.

    подкаст BIZDIÑ ORTA
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    М.Ергешбаев также выразил беспокойство по поводу того, что Казахстан и пшеницу экспортирует в виде сырья.

    — Вот пшеница, мы ее так и продаем в виде зерна. Почему мы не получаем из пшеницы продукцию с высокой добавленной стоимостью? Оказывается, из пшеницы получается 27 видов продукции. Кыргызстан построил три мукомольных завода. А пшеницу покупают у нас. Они установили пошлину на импортную пшеницу 0 процентов, а на муку 10 процентов. Почему? Потому что три построенных завода должны работать. Мы экспортировали муку в Афганистан, Узбекистан, Таджикистан. Теперь Узбекистан сам сеет пшеницу, уходит с рынка. И все же, до сих пор покупает у нас пшеницу по низкой цене, — сказал М.Ергешбаев.

    Также в подкасте он заявил, что Казахстан должен сам перерабатывать свой газ, а не вывозить его, то есть уделить особое внимание получению из газа продукции с высокой добавленной стоимостью.

    Что касается ГСМ, то, по его мнению, для малых нефтеперерабатывающих заводов нужно утвердить квоты. Если сейчас начать выделение квот, малые НПЗ готовы производить горючее, считает М. Ергешбаев.

    Теги:
    Зерно Экспорт Депутаты Уголь
    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Сейчас читают