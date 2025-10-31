Мы продаем пшеницу как сырье, хотя можно получать 27 видов продукции — депутат Мажилиса

— Говорят, что уголь наносит вред, и мы от него отказываемся. А в мире уголь используется. Есть новые технологии. В 2000-е годы мы были в Германии. Они тогда начали закрывать теплоэнергоцентрали, работающие на угле. Теперь хотят вновь перейти на них. Когда мы были на их ТЭЦ, они ходили чистые, в белых халатах. Сейчас технология еще более развита. Мы должны этим пользоваться. Слава Богу, у нас есть уголь. Но у нас легче продать в виде сырья, не утруждаемся, — сказал мажилисмен.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

М.Ергешбаев также выразил беспокойство по поводу того, что Казахстан и пшеницу экспортирует в виде сырья.

— Вот пшеница, мы ее так и продаем в виде зерна. Почему мы не получаем из пшеницы продукцию с высокой добавленной стоимостью? Оказывается, из пшеницы получается 27 видов продукции. Кыргызстан построил три мукомольных завода. А пшеницу покупают у нас. Они установили пошлину на импортную пшеницу 0 процентов, а на муку 10 процентов. Почему? Потому что три построенных завода должны работать. Мы экспортировали муку в Афганистан, Узбекистан, Таджикистан. Теперь Узбекистан сам сеет пшеницу, уходит с рынка. И все же, до сих пор покупает у нас пшеницу по низкой цене, — сказал М.Ергешбаев.

Также в подкасте он заявил, что Казахстан должен сам перерабатывать свой газ, а не вывозить его, то есть уделить особое внимание получению из газа продукции с высокой добавленной стоимостью.

Что касается ГСМ, то, по его мнению, для малых нефтеперерабатывающих заводов нужно утвердить квоты. Если сейчас начать выделение квот, малые НПЗ готовы производить горючее, считает М. Ергешбаев.