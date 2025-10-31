Ситуацию с дефицитом бензина могут исправить малые НПЗ — депутат Мажилиса

— В нашей стране три больших нефтеперерабатывающих завода. Глава государства неоднократно говорил о необходимости их реконструкции, оснащения, увеличения объемов нефти, давал поручения. В 2025 году эти три завода должны были довести объемы переработки с 17 миллионов тонн до 26 миллионов тонн. К сожалению, в настоящее время у этих заводов даже нет планов доведения объемов переработки до такого уровня. Также мы не знаем, почему весной и осенью они останавливаются на ремонт. Наверное, это вынужденная мера. Но нужно рассмотреть и другие методы, — сказал депутат.

Спикер напомнил, что в стране насчитывается более 50 малых НПЗ.

— Большинство из них расположены на западе и в Кызылординской области. Есть и в Таразе. Но у них нет сырья. Из них реально работают более 20. К сожалению, для них нефтяная квота не предусмотрена, не предоставляется. Они получают нефть лишь тогда, когда новые компании бурят скважины, когда объемы нефти еще точно не определены. Если им предоставлять квоты, они могли бы модернизировать свои заводы, оснастить их и работать. Они и сами об этом говорят. У них уже сейчас есть возможность выпускать бензин Евро-5, Евро-6. Сейчас именно эти малые заводы вывели бы нас из тупика, — сказал мажилисмен.

М .Ергешбаев также отметил, что наша страна при нехватке топлива покупает его у России, но сейчас у соседней страны тоже трудная ситуация.

— Осенняя полевая кампания проходит благополучно. Теперь нужно думать, как проводить весной посевные работы. Поэтому, если сейчас начать выделение квот, малые нефтеперерабатывающие заводы готовы производить горючее. Министерство энергетики должно взять вопрос по строгий контроль, — сказал депутат.

