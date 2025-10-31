РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:22, 31 Октябрь 2025 | GMT +5

    Мурат Ергешбаев: Казахстан должен сам перерабатывать свой газ, а не вывозить его

    Нужно уделить особое внимание получению из газа продукции с высокой добавленной стоимостью. Такое мнение высказал депутат Мажилиса Парламента РК Мурат Ергешбаев в эфире подкаста BIZDIÑ ORTA, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В области Жетысу завершили строительство магистрального газопровода «Талдыкорган — Ушарал»
    Фото: акимат области Жетысу

    — Мы доставляем «голубое топливо» в Оренбург, там его перерабатываем. Затем поставляем населению. И что мы делали 30 лет? Три года назад Глава государства конкретно сказал, что нужно заняться газоперерабатывающими заводами. Но по разным причинам это затянулось. А у тех, кто построил завод, нет сырья. Если строить завод, то ведь у инвестора должна быть уверенность, что он в обязательном порядке будет обеспечен сырьем. А где он возьмет газ? У нас есть газовый баланс. Можно регулировать с его помощью. Президент тоже говорит о необходимости заниматься производством с высокой добавленной стоимостью, не вывозить весь газ из страны, — сказал М.Ергешбаев.

    Также в эфире подкаста он заявил, что для малых нефтеперерабатывающих заводов нужно утвердить квоты. По его мнению, если сейчас начать выделение квот, малые НПЗ готовы производить горючее. 

    Теги:
    Инвестиции Промышленность Депутаты Газ
    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Сейчас читают