Мурат Ергешбаев: Казахстан должен сам перерабатывать свой газ, а не вывозить его

— Мы доставляем «голубое топливо» в Оренбург, там его перерабатываем. Затем поставляем населению. И что мы делали 30 лет? Три года назад Глава государства конкретно сказал, что нужно заняться газоперерабатывающими заводами. Но по разным причинам это затянулось. А у тех, кто построил завод, нет сырья. Если строить завод, то ведь у инвестора должна быть уверенность, что он в обязательном порядке будет обеспечен сырьем. А где он возьмет газ? У нас есть газовый баланс. Можно регулировать с его помощью. Президент тоже говорит о необходимости заниматься производством с высокой добавленной стоимостью, не вывозить весь газ из страны, — сказал М.Ергешбаев.