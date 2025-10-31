РУ
    Президент РК: Образование и наука — это движущие силы, способные изменить мир

    Глава государства выступил на Форуме стратегических партнеров «Казахстан — территория академического образования», передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Президент: Білім мен ғылым – әлемді өзгерте алатын ең басты күш
    Фото: Ақорда

    Президент отметил, что образование и наука — это важнейшие сферы стратегического значения, не имеющие границ и объединяющие все страны мира. По его словам, проводимый сегодня Форум — яркое тому подтверждение.

    — Это действительно очень важное мероприятие, уникальная площадка, на которой высказываются ценные идеи, вырабатываются прогнозы развития глобального образования и науки. Со вчерашнего дня в Астане проходят встречи руководителей и представителей ведущих университетов мира, идет интенсивный обмен мнениями. Ученые и эксперты международного уровня обсуждают в нашей столице актуальные вопросы. И сегодня руководители престижных в академической среде мировых вузов делятся с нами своими глубокими размышлениями. Выражаю всем вам искреннюю признательность, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства подчеркнул, что образование и наука — это движущие силы, способные изменить мир, а университеты — центры передовых идей и научных исследований.

    — Сейчас, когда человечество вступило в эпоху кардинальной трансформации, учебные заведения должны соответствовать требованиям времени, идти в фарватере преобразований. Безусловно, без этого невозможны развитие и прогресс. Казахстан придает особое значение развитию системы образования и науки. С 2019 года финансирование данной сферы выросло в три раза. Расширяется самостоятельность вузов, увеличивается количество исследовательских университетов. Принят новый Закон «О науке и технологической политике». Учрежден Национальный совет по науке и технологиям при Президенте. Государство оказывает всестороннюю поддержку ученым, особенно молодым исследователям. Одной из ключевых задач остается обеспечение равного доступа к высшему образования для всех граждан, — заявил Президент.

    Напомним, Глава государства принимает участие в Международном форуме стратегических партнеров «Казахстан — территория академических знаний». Форум собрал руководителей ведущих зарубежных университетов и представителей международных рейтинговых и аккредитационных агентств.

