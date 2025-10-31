Суд над «Казахским Робин Гудом»: просмотр видео вызвал перепалку

Дело рассматривается в Алмалинском районном суде. Оба фигуранта обвиняются по пункту 4 части 3 статьи 190 УК РК — «Мошенничество в крупном размере».

Во время очередного заседания адвокат Ильяса Сариева попросил суд обязать сторону Актоты Дуйсеевой представить доказательства, касающиеся обвинения в адрес его подзащитного. По его словам, материалы должны приобщаться к делу только при наличии достоверных подтверждений. В частности, он запросил сведения о денежных переводах с Kaspi Pay Дуйсеевой на счет Сариева, а также доказательства, что полученные средства якобы использовались для азартных игр.

Председательствующий судья Ернар Касымбеков удовлетворил ходатайство частично — он поручил принести на следующее заседание телефон Дуйсеевой для изучения данных по Kaspi Pay и Kaspi Gold.

Также в суде был представлен телефон Сариева, однако устройство не удалось включить. В связи с этим адвокат подсудимого показал два видеоролика, снятых Сариевым в домах семей, нуждавшихся в помощи.

Кроме того, суду продемонстрировали видеообращение мобилографа, сотрудничавшего с Сариевым. Он пояснил, что часть роликов не публиковалась в соцсетях из-за снижения активности страницы.

Сам Ильяс Сариев, отвечая на вопросы судьи, также подтвердил, что видеозаписи не были размещены по причине низкой вовлеченности аудитории.

Этому заявлению возразила потерпевшая Айман Жургенбаева. По ее словам, подсудимый намеренно откладывал публикацию видеоролика, хотя заранее получил крупную сумму денег «в качестве помощи».

После этого между потерпевшей и подсудимым завязалась словесная перепалка. Судья объявил перерыв. Следующее судебное заседание назначено на 6 ноября в 15:30.

Отметим, что уголовное дело в отношении руководителя благотворительного фонда «Елге көмек» Ильяса Сариева было возбуждено в апреле 2025 года. Его задержали по подозрению в совершении мошенничества.

Позже в суде был зачитан обвинительный акт по делу.

Ильяс Сариев признал вину частично — по шести эпизодам из 26. Вторая подсудимая Актоты Дуйсеева также признала вину частично — по эпизодам, связанным с деятельностью турфирмы MM Travel.

В ходе судебного процесса родственники больных детей рассказали, что переводили Сариеву крупные суммы, надеясь на организацию сборов на лечение. Однако, по их словам, собранные деньги тратились на погашение личных долгов, а обещанные сборы так и не были открыты.

Главный фигурант дела Ильяс Сариев ранее дал показания, заявив, что частично признает вину по эпизодам, связанным с благотворительной деятельностью. По его словам, в турфирме MM Travel он занимался продвижением и маркетингом как блогер.

Актоты Дуйсеева в свою очередь пояснила, что открыла MM Travel совместно с Сариевым в январе 2023 года. По ее словам, финансовые трудности начались в 2024 году, когда со счетов компании были сняты крупные суммы. В суде она заявила, что Сариев использовал средства фирмы для азартных игр.