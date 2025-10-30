Олжас Бектенов поручил акимам наказать замов за провал инвестпоказателей

Руководитель Правительства отметил, что снижение темпов зачастую связано с недоработками со стороны госорганов в виде затягивания сроков реализации проектов, излишних бюрократических процедур.

В Атырауской области исполнение плана по инвестициям в основной капитал (ИОК) составило лишь 42,8%. В области Улытау сохраняется зависимость от крупных компаний – 61,5% по ИОК. Поручено усилить работу со средними предприятиями. В области Абай – 70,4% по ИОК и 26,2% по прямым иностранным инвестициям (ПИИ). В связи со срывом поставок оборудования имеются проблемы с реализацией ряда промышленных объектов, включая медеплавильный завод и цех по рафинации подсолнечного масла.

— Акимы и министры должны ежедневно лично заниматься вопросами привлечения инвестиций. Это самый важный вопрос. Не будет инвестиций, не будет никакого развития экономики. Поручаю акимам отстающих регионов за недостижение целевых показателей по инвестициям привлечь к дисциплинарной ответственности своих заместителей, — подчеркнул Олжас Бектенов.

В ходе совещания рассмотрены меры по повышению эффективности системы сопровождения инвесторов. Внимание уделено вопросам строительства инфраструктуры для своевременного запуска крупных инвестиционных проектов.



Кроме того, обсуждены вопросы защиты прав инвесторов. В рамках совместной работы Инвестштаба и Генеральной прокуратуры РК устраняются административные барьеры на местах.



Внедрение «прокурорского фильтра» в отношении инвесторов, включенных в реестр, позволило пресечь 380 незаконных проверок, 450 адмпроизводств и порядка 200 ограничительных мер. Оказана помощь 1800 инвесторам, чей вклад в экономику РК составляет порядка 19 трлн тенге.



По итогам совещания Премьер-министр поручил руководителям госорганов и акимам активизировать работу по привлечению инвестиций, созданию благоприятных условий для инвесторов, а также усилить контроль за реализацией проектов.

Ранее сообщалось, что Казахстан привлек 13,8 трлн тенге инвестиций за 9 месяцев.