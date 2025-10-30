Казахстан привлек 13,8 трлн тенге инвестиций за 9 месяцев

Внимание уделено повышению эффективности работы министерств и акиматов по увеличению объемов инвестиций и темпов запуска инвестпроектов в регионах. Заслушаны доклады заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина, заместителя министра иностранных дел Алибека Куантырова, акимов областей, а также выступил первый заместитель Генерального прокурора РК Жандос Умиралиев.

Премьер-министр Олжас Бектенов акцентировал внимание на поставленной Главой государства задаче по привлечению до 2029 года в экономику страны $150 млрд иностранных инвестиций.



По данным МНЭ РК, общий объем инвестиций в основной капитал за 9 месяцев текущего года составил 13,8 трлн тенге, что на 13,5% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Наибольший рост зафиксирован в энергетике, обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве и транспорте. Основные объемы средств пришлись на операции с недвижимостью, транспорт и горнодобывающую отрасль.

Среди регионов лидерами по выполнению плановых показателей по инвестициям в основной капитал являются город Астана, Туркестанская, Карагандинская области.

Отставание от плановых показателей наблюдается в Атырауской области, Улытау, Абай и других.



В рамках единого национального пула по состоянию на октябрь 2025 года в РК реализовано 185 инвестпроектов, до конца года планируется запуск еще 268 (в 2024 году – 230 инвестпроектов).



Объем валовых прямых иностранных инвестиций (ПИИ) составил $10,1 млрд. Активно средства привлекаются в обрабатывающую промышленность, финансовый сектор, транспорт, связь и энергетику. Лидерами по исполнению плановых показателей по ПИИ являются Северо-Казахстанская, Акмолинская, Туркестанская области, город Астана. В числе регионов, не достигающих показателей – Павлодарская, Карагандинская, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Восточно-Казахстанская области, область Абай и другие.

Как сообщалось ранее, Казахстан лидирует по привлечению инвестиций в Центральной Азии.