Казахстан привлек 13,8 трлн тенге инвестиций за 9 месяцев
Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросам реализации поручений Главы государства по привлечению инвестиций в экономику, данных в Послании народу «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.
Внимание уделено повышению эффективности работы министерств и акиматов по увеличению объемов инвестиций и темпов запуска инвестпроектов в регионах. Заслушаны доклады заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина, заместителя министра иностранных дел Алибека Куантырова, акимов областей, а также выступил первый заместитель Генерального прокурора РК Жандос Умиралиев.
Премьер-министр Олжас Бектенов акцентировал внимание на поставленной Главой государства задаче по привлечению до 2029 года в экономику страны $150 млрд иностранных инвестиций.
По данным МНЭ РК, общий объем инвестиций в основной капитал за 9 месяцев текущего года составил 13,8 трлн тенге, что на 13,5% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Наибольший рост зафиксирован в энергетике, обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве и транспорте. Основные объемы средств пришлись на операции с недвижимостью, транспорт и горнодобывающую отрасль.
Среди регионов лидерами по выполнению плановых показателей по инвестициям в основной капитал являются город Астана, Туркестанская, Карагандинская области.
Отставание от плановых показателей наблюдается в Атырауской области, Улытау, Абай и других.
В рамках единого национального пула по состоянию на октябрь 2025 года в РК реализовано 185 инвестпроектов, до конца года планируется запуск еще 268 (в 2024 году – 230 инвестпроектов).
Объем валовых прямых иностранных инвестиций (ПИИ) составил $10,1 млрд. Активно средства привлекаются в обрабатывающую промышленность, финансовый сектор, транспорт, связь и энергетику. Лидерами по исполнению плановых показателей по ПИИ являются Северо-Казахстанская, Акмолинская, Туркестанская области, город Астана. В числе регионов, не достигающих показателей – Павлодарская, Карагандинская, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Восточно-Казахстанская области, область Абай и другие.
Как сообщалось ранее, Казахстан лидирует по привлечению инвестиций в Центральной Азии.