Пять казахстанских вузов вошли в список лучших учебных заведений мира
Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на Форуме стратегических партнеров «Казахстан — территория академического образования», передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
В своем выступлении Президент отметил рост показателей отечественных вузов в престижных международных рейтингах.
— Президент международного рейтингового агентства QS г-н Нунцио Квакварелли в своем докладе подробно остановился на этом вопросе, особо подчеркнув динамичное развитие университетов Казахстана. Мы заинтересованы в том, чтобы объединить усилия и укрепить наше партнерство на пути к общей цели, и всегда готовы к совместной работе. Более того, пять отечественных университетов вошли в список лучших учебных заведений мира, подготовленный изданием Times Higher Education. Это наше значимое достижение, — сказал Касым-Жомарт Токаев.
Напомним, Глава государства принимает участие в Международном форуме стратегических партнеров «Казахстан — территория академических знаний». Форум собрал руководителей ведущих зарубежных университетов и представителей международных рейтинговых и аккредитационных агентств.