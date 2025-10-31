Пять казахстанских вузов вошли в список лучших учебных заведений мира

В своем выступлении Президент отметил рост показателей отечественных вузов в престижных международных рейтингах.

— Президент международного рейтингового агентства QS г-н Нунцио Квакварелли в своем докладе подробно остановился на этом вопросе, особо подчеркнув динамичное развитие университетов Казахстана. Мы заинтересованы в том, чтобы объединить усилия и укрепить наше партнерство на пути к общей цели, и всегда готовы к совместной работе. Более того, пять отечественных университетов вошли в список лучших учебных заведений мира, подготовленный изданием Times Higher Education. Это наше значимое достижение, — сказал Касым-Жомарт Токаев.