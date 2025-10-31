РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    13:18, 31 Октябрь 2025 | GMT +5

    Пять казахстанских вузов вошли в список лучших учебных заведений мира

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на Форуме стратегических партнеров «Казахстан — территория академического образования», передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Обучение в турецких вузах могут сократить до трех лет
    Фото: Anadolu ajansı

    В своем выступлении Президент отметил рост показателей отечественных вузов в престижных международных рейтингах.

    — Президент международного рейтингового агентства QS г-н Нунцио Квакварелли в своем докладе подробно остановился на этом вопросе, особо подчеркнув динамичное развитие университетов Казахстана. Мы заинтересованы в том, чтобы объединить усилия и укрепить наше партнерство на пути к общей цели, и всегда готовы к совместной работе. Более того, пять отечественных университетов вошли в список лучших учебных заведений мира, подготовленный изданием Times Higher Education. Это наше значимое достижение, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Напомним, Глава государства принимает участие в Международном форуме стратегических партнеров «Казахстан — территория академических знаний». Форум собрал руководителей ведущих зарубежных университетов и представителей международных рейтинговых и аккредитационных агентств.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Вузы Акорда Президент Казахстана Образование Рейтинг
    Наталья Мосунова
    Автор
