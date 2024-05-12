Майские праздники, награда для героя и «большая вода» – обзор недели

На этой неделе казахстанцы отметили сразу два праздника – День защитника Отечества и День Победы. Тысячи человек возложили цветы к Вечному огню и почтили память погибших героев. Но запомнилась эта неделя не только праздниками.

В Атырауской области до сих пор сохраняется угроза подтоплений. В регионах, где «большая вода» уже отступила, проводят дезинфекцию и возводят новое жилье для пострадавших.

На самом высоком уровне обсуждают не только паводки и их последствия, но и изношенные тепловые сети, которые в отдельных регионах выработали свой ресурс на 80-90%.

В центре внимания оказались несколько громких дел, расследованием которых занимаются полицейские.

А в конце недели казахстанцы стали свидетелями уникального явления – небо было раскрашено разными цветами из-за вспышки на солнце. Подробности - в обзорном материале от агентства Kazinform.

День Победы

9 мая по всей республике прошли церемонии возложения цветов к обелискам и монументам героев войны. С Днем Победы казахстанцев поздравил Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Президент возложил цветы к монументу «Отан Ана» в Астане и почтил минутой молчания память воинов-казахстанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.

В Алматы тысячи горожан собрались в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев, чтобы возложить цветы к Вечному огню. Церемонию возложения цветов к Вечному огню провели и в Таразе.

Одиннадцать ветеранов ВОВ поздравили в Карагандинской области. В Павлодаре сотни человек пришли в Парк Победы, чтобы почтить память павших героев Великой Отечественной войны. Многие горожане принесли с собой портреты своих дедов и прадедов.

79-ую годовщину Победы отпраздновали также и в Кокшетау. Из Акмолинской области защищать страну были призваны 90 тысяч человек, вернулись чуть более 37 тысяч. Акмолинцы воевали на всех фронтах, принимали участие в битве под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге. На сегодня в области проживают пять ветеранов ВОВ.

День Победы отпраздновали в Талдыкоргане. Местной авиабазе, по инициативе главы государства, недавно присвоено имя дважды Героя Советского Союза, военного летчика Сергея Луганского.

В Западно-Казахстанской области 14 ветеранов войны получили ко Дню Победы по 1,5 миллиона тенге. В разных регионах сумма выплат отличалась и доходила до 3 миллионов тенге.

В Актюбинской области единственному ветерану Великой Отечественной войны Василию Грецкому на День Победы подарили сертификат на проведение капитального ремонта его квартиры.

В Шымкенте 100-летие отметила ветеран Великой Отечественной войны Нина Егоровна Мосунова. Для фронтовички, пережившей тяготы самой страшной в истории человечества войны, День победы остается главным в жизни праздником.

На защите Отечества

7 мая казахстанцы отметили День защитника Отечества. В этот день 32 года назад был подписан указ о создании национальных Вооруженных сил. Накануне праздника Глава государства присвоил высшие воинские и специальные звания ряду казахстанцев.

За проявленное мужество всех солдат и офицеров поблагодарил Премьер-министр Олжас Бектенов.

В Алматы праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню защитника Отечества, традиционно начались с возложения цветов у дома, где жил первый министр обороны и ветеран Великой Отечественной войны, генерал армии Сагадат Нурмагамбетов, которому в этом году исполнилось бы 100 лет. Концерты и другие торжественные мероприятия провели во всех регионах страны. Так, более 30 пар танцевали военный вальс под открытым небом в Павлодаре.

В преддверии праздника казахстанские военнослужащие рассказали агентству Kazinform, почему связали свою жизнь с военным делом. О тонкостях работы внутри боевой машины поведал командир первого танкового батальона войсковой части 21450 в Кордайском районе Жамбылской области Феруз Тулабаев.

Почему стал военным и как сейчас готовят десантников, рассказал подполковник Асет Аубакиров. О службе в десантных войсках рассказала и парашютистка Балжан Мусатаева.

Как это, расти в семье военных, вспоминал полковник запаса Алексей Калижанов.

Угроза подтопления

В Атырауской области по-прежнему сохраняется угроза подтопления. На гидропосту Урал-Индербор и Урал-Махамбет уровень воды превысил опасную отметку. Ожидается дальнейшее повышение уровня на реке Жайык. На всех опасных участках организовано круглосуточное дежурство.

Вода подступила к дамбам, затопило 7 километров дороги, ведущей от трассы Атырау-Уральск к поселку Индербор. Эвакуационные пункты подготовлены в Индерском и Махамбетском районах. Принимаются меры для защиты населенных пунктов и древнего городища Сарайшык. Ведется работа по перенаправлению паводковых вод из реки Жайык (Урал) в оросительные системы, лиманы и Каспийское море.

В Кульсары прямо сейчас проводят работы по дезинфекции, здесь остаются подтопленными 14 домов и 7 объектов бизнеса.

Более 20 тысяч казахстанских семей уже получили поддержку после паводков. Пока вернулись в свои дома 54 тысячи человек. Более 5 тысяч остаются в эвакопунктах. В Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях ведется строительство 239 новых домов для пострадавших граждан. Кроме того, 568 семей получили компенсацию на ремонт и восстановление жилья.

В Аркалыке для жителей, пострадавших от паводков, строят жилой комплекс на 50 квартир. Строительство завершится в первой декаде осени.

Вопросы торговли

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в юбилейном саммите Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Москве.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев назвал одной из ключевых задач «перестройку внешней торговли». Он заявил, что Казахстан приветствует решение о начале переговоров с Монголией по заключению временного торгового соглашения. Вместе с тем имеются большие перспективы сотрудничества с быстро развивающимися странами Азии, Африки и Ближнего Востока.

Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости создания бесшовной логистики между странами ЕАЭС. Также приоритетной задачей глава государства назвал углубление промышленной кооперации.

Награда для героя

Указом Главы государства орденом «Еңбек Даңқы» ІІІ степени награжден электрослесарь подземного участка шахты имени Костенко Айбар Косанов. Ранее он в одиночку подручными средствами устранил задымление, которое произошло на конвейерной ленте в шахте.

Изношенные сети

В профильном ведомстве озвучили средний износ сетей теплоснабжения в Казахстане. Он составляет 53%, замены требуют порядка 6,9 тысячи километров труб.

В Министерстве промышленности и строительства отмечают, что наибольший износ наблюдается в Павлодарской (Экибастуз – 91%, Павлодар – 83%), Акмолинской (Степногорск – 82%, Атбасар – 76,5%), Северо-Казахстанской (Петропавловск – 74%), Костанайской (Аркалык – 68%, Рудный – 68%), Мангистауской (Актау – 71%) и Карагандинской (Темиртау – 67%) областях.

По словам министра промышленности и строительства Каната Шарлапаева, к 2030 году планируется снизить средний износ до 43%.

При этом системах теплоснабжения Казахстана зафиксировано 35 технарушений. Больше всего - в области Абай, Акмолинской, Карагандинской, Мангистауской областях и в городе Алматы.

Убийство полицейского

Полицейского нашли убитым во дворе собственного дома в Костанайской области. Сообщается, что он работал криминалистом в отделе полиции Узункольского района. Ход досудебного расследования находится на контроле Министерства внутренних дел.

Новое громкое дело

Стало известно, где сейчас находится жена советника посла Казахстана в ОАЭ. Сейчас она - в кризисном центре в Астане. Женщину допрашивают правоохранительные органы, ей нашли адвоката. При этом в квартире Карины Мамаш живут родственники ее супруга.

Ранее в Министерстве иностранных дел РК заявили о том, что отзывают советника посольства в ОАЭ, которого обвиняют в избиении жены.

Звездные новости

Всемирно известный рэпер Snoop Dogg прилетел в Казахстан ради съемок нового клипа. С ним будет сотрудничать казахстанская поп-группа Keshyou. В Instagram продюсера Куаныша Оспанбекова опубликован видеоролик, где рэпер запечатлен в казахской национальной одежде – чапане.

Северное сияние

Розовые и зеленые свечения раскрасили небо в Костанайской области. Наблюдали «северное сияние» также в СКО, близ Астаны и в некоторых других регионах.

Накануне в институте прикладной физики предупреждали о сильной магнитной буре, которая накроет Землю в ночь с 10 на 11 мая. Ранее, 9 мая, ученые зафиксировали на Солнце мощные вспышки.