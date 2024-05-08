Военная династия Калижановых – когда выбор без раздумий

В семье Калижановых из Тараза из поколения в поколение сыновья идут по стопам отцов-военнослужащих, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе Таразского гарнизона Центра медиаконтента Министерства обороны РК, всех казахстанских юношей, как потенциальных защитников Отечества, ожидает выполнение воинского долга, когда они достигут призывного возраста. Одни подходят к этому как законопослушные граждане, другие следуют зову сердца. Но есть еще и такая категория людей, которые даже не задаются вопросом какой выбор сделать, поскольу он предопределен историей семьи.

-В этой семье юноши без раздумий выбирают военную профессию, - пояснила руководитель пресс-службы ведомства подполковник Дина Мухаринова.

По ее словам, офицер регионального командования «Юг» капитан Дмитрий Калижанов шел к тому, чтобы стать офицером, целенаправленно. И это был его осознанный выбор. Отец Дмитрия, полковник запаса Алексей Калижанов, ни разу не призывал сына выбирать именно военную сферу. Он предоставлял своему первенцу право выбора, но ничуть не удивился твердому заявлению сына, что тот поступает в военный институт.

–Семья Калижановых – военная династия, - рассказывает полковник запаса Алексей Калижанов.

–Мой дед воевал в Великую Отечественную войну, мой отец более 30 лет отдал Вооруженным силам Советского Союза и Казахстана, старший брат у меня военный пенсионер, я сам военный. И теперь, соответственно, мой сын служит в армии, и я этим горжусь, - пояснил Алексей Калижанов.

По словам подполковника Дины Мухариновой, Алексей Кабланович Калижанов сам вырос в гарнизонах, видел пример своего отца-офицера, слушал рассказы про деда-фронтовика Какимжана, который погиб в годы Великой Отечественной войны. Его выбор был очевиден: только военное училище.

-В 1991 году семнадцатилетний Алексей принял решение поступать в Харьковское военное училище. И, хотя предстояла разлука с родными, юноша стремился продолжить династию отца и деда. Его отец в тот год вышел на военную пенсию, и решение сына стало ему дорогим подарком перед увольнением из Вооруженных сил. По распределению он попал служить в Винницу, в отдельный полк связи. Еще курсантом Алексей повстречал девушку Татьяну, с которой вскоре сыграли свадьбу. Из винницкого роддома жену и новорожденного сына Диму Алексей забирал, будучи уже лейтенантом. Через два года службы на семейном совете было принято решение переезжать в Казахстан. Вскоре Алексей с семьей прибыл домой, в Восточно-Казахстанскую область, где продолжил службу уже в казахстанской армии, - рассказывает подполковник Дина Мухаринова.

Аягузский гарнизон, учеба в Военном университете связи в Москве, Семей, Тараз – всюду за ним следовала его семья: верная спутница Татьяна и сын. Вскоре родились и две дочки. Дети росли в военных городках. И для сына Дмитрия стало вполне очевидным, что при выборе профессии он отдаст предпочтение тому, к чему привык с детства.

-Все-таки, жизнь в семье военных, в гарнизонах, разговоры о военной службе сыграли решающую роль в его выборе, – считает полковник Алексей Калижанов.

-Хотя я не предлагал и не настаивал, чтобы он продолжал нашу династию. Но он принял твердое решение, и это не может не вызывать уважения. Конечно, мы испытываем гордость за него, когда видим его в форме. Когда он получает очередные звания, медали, мы всей семьей радуемся за него, - добавил Калижанов.

Фото: Фото Владимир Мартыненко, Пресс-служба Таразского гарнизона Центра медиаконтента МО РК

Когда Дмитрий поступил в Военный институт радиоэлектроники и связи в Алматы, полковник Алексей Калижанов уже командовал полком связи регионального командования «Юг» в Таразе. Расстояние между ними сократилось, когда Алексей Кабланович возглавил Гвардейский гарнизон, став заместителем командующего войсками РгК «Юг». Но от этого встречи с сыном-курсантом не стали чаще: военная дисциплина как в вузе, так и в семье не позволяла отступать от общепринятых правил. Виделись только в период отпусков.

Однако на выпуск Дмитрия из военного института вся семья приехала в Алматы. Такой ответственный момент в жизни сына отец-полковник не мог пропустить.

-Для меня присутствие отца на выпуске из военного института было одним из ярких моментов в жизни, – признается капитан Дмитрий Калижанов. -Он лично вручил мне диплом, и в этом было что-то символичное. Он словно передал мне свою эстафету и другую профессию я и не рассматривал. Еще когда учился в школе, стопроцентно знал, что пойду в военный институт, стану офицером, и всегда к этому стремился, глядя на своего отца.

Дмитрий имел возможность, пользуясь авторитетом отца, выбрать место службы поближе к родителям. Но он хотел доказать, что способен самостоятельно добиваться успехов в военной карьере. После окончания Военного института радиоэлектроники и связи отправился служить в отдаленный гарнизон Десантно-штурмовых войск. Несколько лет спустя военная судьба привела его в город Тараз, где он сначала служил в той самой части, которой командовал когда-то его отец. Не так давно Дмитрий, уже в звании капитана, был переведен в управление командующего войсками регионального командования «Юг».

Дмитрий сам уже обзавелся семьей. Супруга Ажар во всем поддерживает мужа, с пониманием относится к его частым командировкам и дежурствам. Она знала, что выходит замуж за офицера, у которого служба занимает большую часть времени. Это понимает даже их маленький сын Диамир. Он терпеливо ждет возвращения со службы папы, как сам Дмитрий в свое время ожидал своего отца домой.

Собираясь все вместе за столом, семья Калижановых договаривается вести разговоры на отвлеченные темы. Но обсуждая насущные вопросы и рассказывая друг другу о делах, незаметно для себя они переходят на армейские темы. И это неудивительно: отец более 25 лет отдал службе в армии, его супруга Татьяна почти столько же в должности радиотелеграфиста. Вот уже десять лет как в военной профессии их сын Дмитрий. Все интересы и разговоры касаются, в основном, военной службы.

Продолжится ли военная династия их семьи, отец и сын Калижановы не загадывают. Но Дмитрий честно признается, что, если в будущем их с Ажарой сын Диамир выберет военную профессию, ему будет приятно.

–Мой сын еще маленький, когда он подрастет, я не буду влиять на его будущую профессию, я дам ему выбор, – размышляет капитан Дмитрий Калижанов. –Но мне, скорее всего, было бы приятно, если бы он, как и я, пошел по стопам своего отца. Я бы его в этом поддержал.