Жизнь и служба внутри танка: история командира танкового батальона Феруза Тулабаева

Сегодня казахстанцы отмечают День защитника Отечества. По сей день основной боевой составляющей армий многих стран мира остаются танковые войска. В Вооруженных Силах Казахстана эти бронированные машины находятся в постоянной боевой готовности. Танкисты повышают уровень своей подготовки, оттачивают профессиональное мастерство и обучают новобранцев. О тонкостях работы внутри боевой машины корреспонденту агентства Kazinform рассказал командир первого танкового батальона войсковой части 21450 в Кордайском районе Жамбылской области Феруз Тулабаев.

Феруз Тулабаев, родившийся в селе Ынтымак Сарыагашского района Туркестанской области, с самого детства мечтал о военной службе.

- Я впервые увидел танк в 10 классе. Тогда мы жили рядом с воинской частью, и как-то раз, проходя мимо нее, я заметил огромный танк Т-72 с его массивной пушкой и большим калибром. Понимал, что танк может на ходу уничтожать средства. После, в 11 классе, мой дедушка спросил меня о том, куда я хочу поступить и кем хочу стать в будущем. Я сказал сразу, что буду военным, - поделился воспоминаниями танкист.

В 2012 году он поступил в Военный институт сухопутных войск в Алматы на специальность танкиста. Завершив обучение, Феруз Тулабаев начал свою службу командиром танкового взвода, позже возглавил танковый батальон. Сегодня его стаж работы составляет 12 лет.

Об устройстве танка

Феруз Тулабаев управляет танком Т-72. В этой боевой машине установлен двигатель Б-84, который работает на дизельном топливе и имеет запас хода до 500 км. Всего в его батальоне насчитывается 31 танк.

Как объяснил командир, внутри танка всегда находится экипаж из трех человек: механик-водител, наводчик-оператор и командир танка. Командир определяет цели и направление движения танка, механик-водитель следует его указаниям, а наводчик обнаруживает и наводит орудие на цели.

Фото: из личного архива Фируза Тулабаева

- Обычно в танке применяются несколько видов снарядов: кумулятивные, осколочно-фугасные и бронебойные-подкалиберные. Каждый из них предназначен для различных целей: кумулятивный снаряд разжигает цель при попадании в нее, осколочно-фугасный снаряд создает разрыв, бронебойный-подкалиберный снаряд уничтожает бронированную цель, - рассказывает он.

Внутри танка установлена радиостанция, которая обеспечивает связь между членами экипажа и, при необходимости, с внешними источниками. По словам Феруза Тулабаева, танк Т-72 также может передвигаться под водой на глубине до 5 метров.

О сложностях в работе

Несмотря на мощь и внушительные характеристики танка, работа внутри него не лишена сложностей. Одной из основных проблем является ограниченная видимость для экипажа, что требует от каждого члена команды максимальной координации.

- У командира танка есть прицел, который смотрит только прямо перед собой и направо, с левой стороны очень малая видимость. У наводчика также есть один прицел, он смотрит только вперед. У механика-водителя тоже только вперед. Командир может сделать круговой осмотр только с помощью люка, - говорит Феруз Тулабаев.

Танкисты всегда должны быть готовы к физическим нагрузкам, так как работа со снарядами требует силы. Каждый кумулятивный снаряд весит до 23 кг и загружается с земли. Механик передает снаряд наводчику, который отдает его командиру для загрузки в транспортер.

Кроме того, по словам Феруза Тулабаева, в танке Т-72 очень мало пространства, поэтому человек весом более 80-90 кг просто в него не влезет. Механик-водитель также должен иметь небольшой рост, так как в противном случае его голова просто не поместится. Обычно средний рост механика составляет от 150 до 170 см. Однако, несмотря на рост, он также должен быть очень сильным физически, чтобы без труда мог открыть и закрыть одной рукой люк, вес которого составляет около 72 кг.

Фото: из личного архива Феруза Тулабаева

Командир отмечает, что во время длительных операций экипаж может находиться внутри танка даже месяцами. При обороне в танке включается оборудование для самоокапывания. Этим методом боевая машина сама для себя готовит окоп, а экипаж рядом - место для отдыха. Однако по правилам, один из членов личного состава всегда находится внутри танка, пока двое отдыхают.

Об обязанностях командира

Ежедневные обязанности командира включают не только управление боевыми машинами, но и обучение новобранцев, проведение огневых и тактических учений.

- В течение 6 месяцев солдаты-призывники у нас проходят обучение. Сначала мы показываем солдату закрепленный за ним танк, он с ним ознакамливается, потом рассказываем об устройстве танка. Дальше он изучает свои обязанности механика или наводчика в бою. После чего приступает к другим этапам обучения. Каждый день усложняются занятия, - рассказывает командир.

Каждые полгода Феруз Тулабаев обучает 18 наводчиков и 27 механиков. Кроме того, командир в прошлом активно принимал участие в международных армейских играх, в частности в танковом биатлоне в России. В 2017 году его батальон занял 2 место, в 2018 году - 4 место, в 2019 году - 3 место среди 20 государств.