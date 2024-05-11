В Кульсары остаются подтопленными 14 домов и 7 объектов бизнеса

За прошедшие сутки в городе Кульсары Атырауской области спасателями МЧС откачано более 200 тысяч кубометров воды.

В настоящее время в городе подтопленными остаются лишь 14 домов и 7 объектов бизнеса.

Ранее в период паводка в зоне затопления находилось 2920 частных жилых домов. Работы по откачке талых вод осуществляют сотрудники МЧС прибывшие из Мангистауской, Алматинской, Актюбинской, Туркестанской, Кызылординской областей и города Шымкент. Также в регионе ведут ежечасный мониторинг уровня воды в реке Жайык (Урал).

Накануне в область прибыл министр по ЧС Чингис Аринов. По итогам заседания оперативного штаба ДЧС региона, Глава ведомства поручил выставить дополнительные наблюдательные посты вблизи дамб в селах Индерского и Махамбетского районов, которые не пропускают в населённые пункты прибывающую воду.

В эвакопунктах Атырауской области на сегодняшний день находятся 504 человека, среди них 280 несовершеннолетних детей.