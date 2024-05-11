РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:34, 11 Май 2024 | GMT +6

    В Кульсары остаются подтопленными 14 домов и 7 объектов бизнеса

    паводки
    Фото: ДЧС Атырауской области

    За прошедшие сутки в городе Кульсары Атырауской области спасателями МЧС откачано более 200 тысяч кубометров воды.

    В настоящее время в городе подтопленными остаются лишь 14 домов и 7 объектов бизнеса.

    Ранее в период паводка в зоне затопления находилось 2920 частных жилых домов. Работы по откачке талых вод осуществляют сотрудники МЧС прибывшие из Мангистауской, Алматинской, Актюбинской, Туркестанской, Кызылординской областей и города Шымкент. Также в регионе ведут ежечасный мониторинг уровня воды в реке Жайык (Урал).

    Накануне в область прибыл министр по ЧС Чингис Аринов. По итогам заседания оперативного штаба ДЧС региона, Глава ведомства поручил выставить дополнительные наблюдательные посты вблизи дамб в селах Индерского и Махамбетского районов, которые не пропускают в населённые пункты прибывающую воду.

    В эвакопунктах Атырауской области на сегодняшний день находятся 504 человека, среди них 280 несовершеннолетних детей.

    Теги:
    Подтопления Атырауская область МЧС Кульсары Река Жайык Паводки в Казахстане
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!