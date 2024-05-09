День Победы отпраздновали в Талдыкоргане

Празднование Дня Победы в области Жетысу началось с раннего утра. Поздравить ветеранов и жителей приехали министр обороны Руслан Жаксылыков, первый казахский космонавт, Герой Советского Союза, Халық қаһарманы Токтар Аубакиров и казахстанский космонавт, Халық қаһарманы Айдын Аимбетов. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

В первую очередь гости вместе с акимом области Бейбитом Исабаевым посетили и лично поздравили ветеранов ВОВ, проживающих в Талдыкоргане, затем состоялась церемония возложения цветов к Обелиску Славы в городском парке, в которой приняли участие фронтовики Сарсенбай Кантарбай и Толеубай Чектыбаев.

Фото: Руслан Кадыров

Почтив память погибших минутой молчания и торжественным залпом, жители и гости города приняли участие в праздничных мероприятиях, организованных на центральной площади.

- Уважаемые ветераны, дорогие земляки! Каждый год, идя к Вечному огню, мы склоняем головы в память о погибших, выражаем благодарность ветеранам, чествуя сплоченность, воинскую честь и доблесть, благодаря которым сохранена наши свобода и независимость. Современная молодежь должна знать о героическом подвиге своих предков, учиться у них любви к Родине, стойкости, мужеству и воле. Их светлый образ во все времена был и будет наглядным образцом верности выбранному пути и преданности Отчизне, - сказал аким области.

Фото: Руслан Кадыров

Он напомнил, что в этом году празднуются 100-летние юбилеи первого министра обороны страны, Героя Советского Союза Сагадата Нурмагамбетова и Халық қаһарманы Рахимжана Кошкарбаева, который одним из первых водрузил Знамя Победы на Рейхстаге в Берлине.

- Как подчеркнул Глава государства, 9 Мая – особенный день в истории нашей страны. Это день преклонения перед подвигом наших дедов и отцов, бабушек и матерей. Это день вечной памяти и благодарности доблестному поколению героев…. Низкий поклон вам, уважаемые ветераны и труженики тыла. Позвольте в этот праздничный день пожелать вам крепкого здоровья, долголетия и бодрости духа! Мира всем, добра, радости и благополучия! – сказал Б. Исабаев.

Фото: Руслан Кадыров

Вниманию жителей были представлены театрализованное представление «Ұрпақтар ұмытпайтын – Ұлы Жеңіс!» и праздничный концерт, подготовленный творческими коллективами города и области. По традиции ветеранов угощали солдатской гречневой кашей с тушенкой, которую готовили тут же. Также на площади была организована выставка техники военного гарнизона и областного департамента по ЧС. Своими рисунками на тему мира, добра и патриотизма порадовали воспитанники Дворца школьников.

Далее мероприятия в честь Дня Победы продолжились на территории Талдыкорганской авиабазы, в рамках которых авиационной войсковой части № 21751 по инициативе Главы государства присвоено имя дважды Героя Советского Союза, военного летчика Сергея Луганского, а также установлен бюст. Вечером в парке «Жастар» будет организована диско-программа «Ұлы ерлік-шаттығы».