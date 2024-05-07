Перед нами нет невыполнимых задач — замкомандира бригады по боевой подготовке десантников Асет Аубакиров
Заместитель командира войсковой части 18404 по боевой подготовке подполковник Асет Аубакиров может рассказать истории, которые превосходят даже самые крутые боевики. За время службы в Вооруженных силах Казахстана он обучился выполнению боевых задач любой сложности: совершил 180 прыжков с парашютом, выживал в дикой местности без воды и еды, и как многие военные переживал все тяготы службы в отдаленных регионах страны. И это только небольшая часть службы подполковника Асета Аубакирова. Сегодня он занимается боевой подготовкой десантно-штурмовой бригады, дислоцированной в Жетысуском гарнизоне. Подробнее о своем служебном пути подполковник рассказал в интервью корреспонденту агентства Kazinform.
— Почему Вы решили стать военным?
— Я с детства мечтал быть военным. Постоянно играл в «войнушки» с ребятами. С восхищением смотрел на солдат, которые приезжали на ракетный полигон, расположенный неподалеку от нашей деревни. Их форма, синхронность — все меня привлекало.
После 8 класса я поступил в Карагандинскую республиканскую школу «Жас Улан» имени дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова. Далее окончил на отлично военную кафедру Казахского агротехнического университета имени С. Сейфуллина и получил диплом о высшем образовании. После получения диплома сразу пошел в военкомат и написал рапорт о том, что хочу быть призван в ряды Вооруженных сил РК, после чего меня призвали в звании лейтенанта в войсковую часть 18404 в Талдыкорган.
— «Базовый курс коммандос» ВС Турции считается одним из трудных в мире и не все его могут пройти. Расскажите о своем прохождении этого курса?
— Курс «Коммандос» был организован на берегу реки Или, там, где снимали фильм «Кочевники». Он проходил с августа по декабрь, и все это время мы безвыездно находились в лагере. Распорядок дня примерно следующий. В 6.00 утра подъем, двухчасовая физическая зарядка. Потом очень насыщенная подготовка, у турецких военных в отличии от нас нет нормативов физической подготовки по возрастным группам, поэтому для всех спецназовцев одни и те же требования и условия выполнения упражнений. После обеда время отдыха. В 16.00 снова физическая подготовка, бег по пересеченной местности. Кроссовой подготовке в коммандос уделяется особое внимание. В 20.00 — ужин, личное время, отбой в 23.00. Бывают и ночные занятия.
Программа включает горную, тактическую, огневую подготовку, а также работу на картах, преодоление водных преград и траверсы («передвижение») в различных сложных условиях.
Из 300 участников курса сертификаты получили только 70 человек, потому что он выдается по итогам последнего испытания. Итоговое испытание состояло в том, чтобы выжить неделю в открытой местности без воды и еды, и не быть обнаруженными противником. Нам давали координаты точек, где была спрятана еда, вода и конверт со следующим заданием.
Эту задачу мы выполняли в декабре. Для маскировки использовали белые бинты, которыми обматывали оружие, и белые маскхалаты, позволяющие слиться с заснеженной местностью и складками рельефа. Тяжелее всего приходилось курящим, потому что разжигание костров и курение повышало риск быть обнаруженным. Я действовал в качестве командира роты. В такие моменты личный состав смотрит на командира с полными надежды глазами.
После получения сертификата о прохождении курса я продолжил службу в воинской части 68665 в Астане в должностях командира роты и заместителя командира батальона.
Затем меня отправили на повышение квалификации в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова. По возвращению продолжил службу в должностях начальника штаба и командира батальона. В 2022 году окончил Национальный университет обороны РК, потом меня распределили в управление командующего десантно-штурмовыми войсками. Спустя 5 месяцев был назначен на должность заместителя командира бригады по боевой подготовке войсковой части 18404 в Талдыкоргане, где сегодня продолжаю службу.
— В чем заключается Ваша работа?
— Я занимаюсь боевой подготовкой воинской части. Обучением не только офицеров и военнослужащих по контракту, но и солдат срочной службы. Каждый из них должен владеть вверенным оружием, знать свою роль и место в системе боевой подготовки, обязанности при выполнении как индивидуальных задач, так и в составе подразделения.
Мы обучаем личный состав метко стрелять, водить боевые машины, осваивать современное вооружение и, конечно же, совершенствовать физическую форму. К нам приходят уже крепкие молодые люди с хорошим потенциалом. Мы начинаем лепить из них, как из пластилина, солдатов-десантников, которые готовы выполнять любую задачу в любое время суток, в любых погодных условиях. Мы являемся десантно-штурмовыми войсками и резервом Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами РК.
В составе воинской части я неоднократно принимал участие в республиканских и международных учениях. Самые запоминающиеся из них «Батыл тойтарыс-2023», за которыми наблюдал Президент страны — Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Казахстана Касым-Жомарт Токаев. На этом учении впервые за долгое время мы на боевых машинах форсировали реку Или, совершили массовое десантирование личного состава и грузов из самолетов военно-транспортной авиации С-295. Это стало для нас сложной, но выполнимой задачей.
— Сколько уже на Вашем счету парашютных прыжков? Все ли солдаты Вооруженных сил РК обязаны совершать парашютные прыжки?
— У меня на сегодняшний день имеется более 180 парашютных прыжков. Каждый солдат, который приходит служить в десантно-штурмовые войска, за год совершает от 4 до 7 парашютных прыжков. А офицеры, связавшие свою судьбу с этим родом войск, совершают парашютные прыжки на протяжении всей службы.
Парашютные прыжки — основной элемент боевой подготовки десантника. Но десантник тем и отличается от парашютиста, что не просто совершает прыжок, а выполняет боевую задачу.
Сегодня в департаментах и управлениях по делам обороны многие призывники хотят служить именно в десантно-штурмовых войсках, потому что в этой работе есть своя романтика.
Они приходят к нам уже «больные» небом. Но для того, чтоб совершить первый прыжок, мало одного желания. Сначала проводится курс обучения и предпрыжковая подготовка. На занятиях до мелочей оттачивают все элементы, выполняемые десантником в небе, включая нештатные ситуации.
Мы обучаем, начиная с элементарного — от укладки парашюта до правильного приземления на различные рельефы местности, а также на здание и воду в любых погодных условиях и время суток. Все эти задачи до автоматизма отрабатываются на специальных тренажерах воздушно-десантного комплекса. Только сдав теоретические и практические зачеты, военнослужащий получает допуск к парашютному прыжку.
— Как Вы справляетесь с трудностями в работе? Как Вас поддерживает семья?
— Все гладко не бывает, тем более служба. Трудности случаются, но вместо того, чтобы сломить, они помогают стать сильнее. Я с утра до вечера на службе, и на работе не переживаю за семью, потому что меня очень поддерживает супруга и делает все для сохранения уюта в доме и воспитания детей.