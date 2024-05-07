Заместитель командира войсковой части 18404 по боевой подготовке подполковник Асет Аубакиров может рассказать истории, которые превосходят даже самые крутые боевики. За время службы в Вооруженных силах Казахстана он обучился выполнению боевых задач любой сложности: совершил 180 прыжков с парашютом, выживал в дикой местности без воды и еды, и как многие военные переживал все тяготы службы в отдаленных регионах страны. И это только небольшая часть службы подполковника Асета Аубакирова. Сегодня он занимается боевой подготовкой десантно-штурмовой бригады, дислоцированной в Жетысуском гарнизоне. Подробнее о своем служебном пути подполковник рассказал в интервью корреспонденту агентства Kazinform.

— Почему Вы решили стать военным?

— Я с детства мечтал быть военным. Постоянно играл в «войнушки» с ребятами. С восхищением смотрел на солдат, которые приезжали на ракетный полигон, расположенный неподалеку от нашей деревни. Их форма, синхронность — все меня привлекало.

После 8 класса я поступил в Карагандинскую республиканскую школу «Жас Улан» имени дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова. Далее окончил на отлично военную кафедру Казахского агротехнического университета имени С. Сейфуллина и получил диплом о высшем образовании. После получения диплома сразу пошел в военкомат и написал рапорт о том, что хочу быть призван в ряды Вооруженных сил РК, после чего меня призвали в звании лейтенанта в войсковую часть 18404 в Талдыкорган.

— «Базовый курс коммандос» ВС Турции считается одним из трудных в мире и не все его могут пройти. Расскажите о своем прохождении этого курса?

— Курс «Коммандос» был организован на берегу реки Или, там, где снимали фильм «Кочевники». Он проходил с августа по декабрь, и все это время мы безвыездно находились в лагере. Распорядок дня примерно следующий. В 6.00 утра подъем, двухчасовая физическая зарядка. Потом очень насыщенная подготовка, у турецких военных в отличии от нас нет нормативов физической подготовки по возрастным группам, поэтому для всех спецназовцев одни и те же требования и условия выполнения упражнений. После обеда время отдыха. В 16.00 снова физическая подготовка, бег по пересеченной местности. Кроссовой подготовке в коммандос уделяется особое внимание. В 20.00 — ужин, личное время, отбой в 23.00. Бывают и ночные занятия.

Программа включает горную, тактическую, огневую подготовку, а также работу на картах, преодоление водных преград и траверсы («передвижение») в различных сложных условиях.

Из 300 участников курса сертификаты получили только 70 человек, потому что он выдается по итогам последнего испытания. Итоговое испытание состояло в том, чтобы выжить неделю в открытой местности без воды и еды, и не быть обнаруженными противником. Нам давали координаты точек, где была спрятана еда, вода и конверт со следующим заданием.

Эту задачу мы выполняли в декабре. Для маскировки использовали белые бинты, которыми обматывали оружие, и белые маскхалаты, позволяющие слиться с заснеженной местностью и складками рельефа. Тяжелее всего приходилось курящим, потому что разжигание костров и курение повышало риск быть обнаруженным. Я действовал в качестве командира роты. В такие моменты личный состав смотрит на командира с полными надежды глазами.

После получения сертификата о прохождении курса я продолжил службу в воинской части 68665 в Астане в должностях командира роты и заместителя командира батальона.

Затем меня отправили на повышение квалификации в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова. По возвращению продолжил службу в должностях начальника штаба и командира батальона. В 2022 году окончил Национальный университет обороны РК, потом меня распределили в управление командующего десантно-штурмовыми войсками. Спустя 5 месяцев был назначен на должность заместителя командира бригады по боевой подготовке войсковой части 18404 в Талдыкоргане, где сегодня продолжаю службу.

— В чем заключается Ваша работа?

— Я занимаюсь боевой подготовкой воинской части. Обучением не только офицеров и военнослужащих по контракту, но и солдат срочной службы. Каждый из них должен владеть вверенным оружием, знать свою роль и место в системе боевой подготовки, обязанности при выполнении как индивидуальных задач, так и в составе подразделения.

Мы обучаем личный состав метко стрелять, водить боевые машины, осваивать современное вооружение и, конечно же, совершенствовать физическую форму. К нам приходят уже крепкие молодые люди с хорошим потенциалом. Мы начинаем лепить из них, как из пластилина, солдатов-десантников, которые готовы выполнять любую задачу в любое время суток, в любых погодных условиях. Мы являемся десантно-штурмовыми войсками и резервом Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами РК.

Фото: пресс-служба Десантно-штурмовых войск РК

В составе воинской части я неоднократно принимал участие в республиканских и международных учениях. Самые запоминающиеся из них «Батыл тойтарыс-2023», за которыми наблюдал Президент страны — Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Казахстана Касым-Жомарт Токаев. На этом учении впервые за долгое время мы на боевых машинах форсировали реку Или, совершили массовое десантирование личного состава и грузов из самолетов военно-транспортной авиации С-295. Это стало для нас сложной, но выполнимой задачей.

— Сколько уже на Вашем счету парашютных прыжков? Все ли солдаты Вооруженных сил РК обязаны совершать парашютные прыжки?

— У меня на сегодняшний день имеется более 180 парашютных прыжков. Каждый солдат, который приходит служить в десантно-штурмовые войска, за год совершает от 4 до 7 парашютных прыжков. А офицеры, связавшие свою судьбу с этим родом войск, совершают парашютные прыжки на протяжении всей службы.

Парашютные прыжки — основной элемент боевой подготовки десантника. Но десантник тем и отличается от парашютиста, что не просто совершает прыжок, а выполняет боевую задачу.

Сегодня в департаментах и управлениях по делам обороны многие призывники хотят служить именно в десантно-штурмовых войсках, потому что в этой работе есть своя романтика.

Они приходят к нам уже «больные» небом. Но для того, чтоб совершить первый прыжок, мало одного желания. Сначала проводится курс обучения и предпрыжковая подготовка. На занятиях до мелочей оттачивают все элементы, выполняемые десантником в небе, включая нештатные ситуации.

Мы обучаем, начиная с элементарного — от укладки парашюта до правильного приземления на различные рельефы местности, а также на здание и воду в любых погодных условиях и время суток. Все эти задачи до автоматизма отрабатываются на специальных тренажерах воздушно-десантного комплекса. Только сдав теоретические и практические зачеты, военнослужащий получает допуск к парашютному прыжку.

— Как Вы справляетесь с трудностями в работе? Как Вас поддерживает семья?

— Все гладко не бывает, тем более служба. Трудности случаются, но вместо того, чтобы сломить, они помогают стать сильнее. Я с утра до вечера на службе, и на работе не переживаю за семью, потому что меня очень поддерживает супруга и делает все для сохранения уюта в доме и воспитания детей.