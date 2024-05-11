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    13:00, 11 Май 2024 | GMT +6

    Более 20 тысяч казахстанских семей получили господдержку после паводков

    Паводки в Атбасаре
    Фото: Kazinform

    По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева Правительство РК продолжает работу по возмещению ущерба гражданам, пострадавшим от масштабных паводков нынешней весной, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

    На сегодняшний день 20 601 семья получила единовременную выплату в размере 100 МРП на сумму свыше 7,4 млрд тенге. Объем государственной помощи за павший скот превысил 1,1 млрд тенге.

    По состоянию на 11 мая, 130 семей уже получили дома и квартиры взамен разрушенного жилья. В Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях ведется строительство 239 новых домов для пострадавших граждан.

    Кроме того, 568 семей получили компенсацию на ремонт и восстановление жилья на сумму более 710 млн тенге. В целом в пострадавших регионах обследовано 9995 жилых домов, по 7522 объектам проведена оценка.

    Работа по возмещению ущерба продолжается и находится на строгом контроле Правительства. По поручению Президента РК всем пострадавшим гражданам будет оказана всесторонняя помощь и поддержка.

    Более 20 тысяч казахстанских семей получили господдержку после паводков
    Фото: Primeminister.kz

     

    Теги:
    Подтопления Правительство РК Компенсация Компенсация за скот Паводки в Казахстане Паводки
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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