В системах теплоснабжения Казахстана зафиксировано 35 технарушений

По данным Министерства промышленности и строительства, в прошедшем отопительном сезоне в системах теплоснабжения Казахстана зафиксировано 35 технологических нарушений, передает корреспондент агентства Kazinform.

Из 35 технарушений 32 зафиксированы на сетях теплоснабжения, остальные три — на автономных котельных. Больше всего нарушений было в области Абай (5), а также Акмолинской (3), Карагандинской (6), Мангистауской (3), областях и в городе Алматы (5).

— При этом отмечается снижение количества технологических нарушений на 56%, то есть с 62 до 35, — заявил министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев на заседании Правительства.

Напомним, что, по данным местных исполнительных органов, общая протяженность сетей теплоснабжения составляет порядка 13 тысяч километров. Средний износ — 53%, требуют замены порядка 6,9 тысяч километров.



