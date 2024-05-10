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    11:23, 10 Май 2024 | GMT +6

    В системах теплоснабжения Казахстана зафиксировано 35 технарушений

    Ремонт теплосетей после порыва завершили в Актау
    Фото: пресс-служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы

    По данным Министерства промышленности и строительства, в прошедшем отопительном сезоне в системах теплоснабжения Казахстана зафиксировано 35 технологических нарушений, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Из 35 технарушений 32 зафиксированы на сетях теплоснабжения, остальные три — на автономных котельных. Больше всего нарушений было в области Абай (5), а также Акмолинской (3), Карагандинской (6), Мангистауской (3), областях и в городе Алматы (5).

    — При этом отмечается снижение количества технологических нарушений на 56%, то есть с 62 до 35, — заявил министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев на заседании Правительства.

    Напомним, что, по данным местных исполнительных органов, общая протяженность сетей теплоснабжения составляет порядка 13 тысяч километров. Средний износ — 53%, требуют замены порядка 6,9 тысяч километров.

    Теги:
    Отопительный сезон Ремонт Регионы Казахстана Энергетика Министерство промышленности и строительства Авария на теплосетях
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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