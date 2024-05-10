Износ сетей теплоснабжения в Казахстане составляет 53%

По данным местных исполнительных органов, общая протяженность сетей теплоснабжения составляет порядка 13 тысяч километров. Средний износ – 53%, требуют замены порядка 6,9 тысяч километров, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Министерстве промышленности и строительства отмечают, что наибольший износ наблюдается в Павлодарской (Экибастуз – 91%, Павлодар – 83%), Акмолинской (Степногорск – 82%, Атбасар – 76,5%), Северо-Казахстанской (Петропавловск – 74%), Костанайской (Аркалык – 68%, Рудный – 68%), Мангистауской (Актау – 71%) и Карагандинской (Темиртау – 67%) областях.

По словам министра промышленности и строительства Каната Шарлапаева, к 2030 году планируется снизить средний износ до 43%.

- Для достижения этого показателя необходимо ежегодно отремонтировать порядка 350 километров тепловых сетей, ориентировочная финансовая потребность составляет более 250 млрд тенге в год, – заявил Канат Шарлапаев на заседании Правительства.

Он добавил, что 2023 году за счет всех источников финансирования было модернизировано 336 километров тепловых сетей. В 2024 году планируется отремонтировать 221 километр теплосетей.