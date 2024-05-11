Полицейского нашли убитым во дворе собственного дома в Костанайской области

Труп мужчины с признаками насильственной смерти нашли во дворе жилого дома. Сообщается, что он работал криминалистом в отделе полиции Узункольского района, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как уточнили в полиции, на момент убийства мужчина находился в ежегодном трудовом отпуске.

- По факту особо тяжкого преступления возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по задержанию преступника. Все обстоятельства произошедшего выясняются, - заявили в полиции.

Ход досудебного расследования находится на контроле Министерства внутренних дел.