14:59, 11 Май 2024 | GMT +6
Полицейского нашли убитым во дворе собственного дома в Костанайской области
Труп мужчины с признаками насильственной смерти нашли во дворе жилого дома. Сообщается, что он работал криминалистом в отделе полиции Узункольского района, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как уточнили в полиции, на момент убийства мужчина находился в ежегодном трудовом отпуске.
- По факту особо тяжкого преступления возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по задержанию преступника. Все обстоятельства произошедшего выясняются, - заявили в полиции.
Ход досудебного расследования находится на контроле Министерства внутренних дел.