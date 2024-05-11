РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:59, 11 Май 2024 | GMT +6

    Полицейского нашли убитым во дворе собственного дома в Костанайской области

    полиция, участковый, мвд, задержание, стражи порядка
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    Труп мужчины с признаками насильственной смерти нашли во дворе жилого дома. Сообщается, что он работал криминалистом в отделе полиции Узункольского района, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как уточнили в полиции, на момент убийства мужчина находился в ежегодном трудовом отпуске.

    - По факту особо тяжкого преступления возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по задержанию преступника. Все обстоятельства произошедшего выясняются, - заявили в полиции.

    Ход досудебного расследования находится на контроле Министерства внутренних дел.

    Теги:
    МВД РК Полицейские Полиция Костанайская область Убийство
    Дарья Аверченко
    Автор
    Дарья Аверченко
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!