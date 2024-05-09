Казахстан поддерживает инициативу ЕЭК по развитию «четырех свобод» — Президент РК

Президент Казахстана назвал следующей приоритетной задачей углубление промышленной кооперации, передает агентство Kazinform.

Как было сказано в выступлении, сегодня около 90% экспорта «евразийской пятерки» приходится на промежуточные товары.

— В условиях глобального технологического прогресса остро стоит вопрос повышения «сложности» производимой продукции. Поэтому необходимо усилить технологическую интеграцию в реальном секторе экономики. Как известно, с текущего года будет оказываться финансовое содействие промышленным кооперационным проектам за счет средств бюджета Евразийского экономического союза. Важно также обеспечить поддержку высокотехнологичным предприятиям, которые налаживают производство товаров высокого передела. Естественно, важной задачей является создание прозрачного механизма обеспечения равного доступа к финансированию. Со своей стороны Казахстан продолжит последовательную политику, направленную на развитие промышленной кооперации на евразийском пространстве. На сегодняшний день со странами — участницами Союза прорабатывается реализация более 150 индустриальных проектов, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил большие перспективы сотрудничества в нефтегазохимической отрасли, способной стать новой точкой экономического роста.

— При участии российских партнеров ведем строительство высокотехнологичных заводов по производству полипропилена, полиэтилена и бутадиена. Будет налажен выпуск продукции третьего передела, в 20 раз превышающей стоимость исходного сырья, — сказал лидер Казахстана.

Глава государства считает еще одним важным направлением сотрудничества укрепление продовольственной безопасности.

— Всем известно, что Евразийский регион обладает одним из самых высоких производственно-ресурсных и экспортных потенциалов в мире. В условиях роста численности населения, ограниченности ресурсов в других макрорегионах мы имеем возможность обеспечить продовольствием около 600 миллионов человек. При этом роль Союза в обеспечении глобальной продовольственной безопасности будет только усиливаться. Наше стратегическое видение состоит в том, чтобы трансформировать агропромышленный комплекс в высокотехнологичную отрасль. Для этого крайне важно принимать согласованные меры по внедрению прорывных инновационных технологий, базирующихся на искусственном интеллекте, робототехнике, биотехнологиях и агронауке, — отметил Президент Казахстана.

По словам Касым-Жомарта Токаева, на сегодня именно успешная цифровая трансформация становится определяющим фактором экономического прогресса и технологического суверенитета не только отдельных стран, но и целых регионов.

— Нам важно занять достойное место и быть в авангарде «цифровой гонки» на глобальном уровне. Сотрудничество в сфере цифровизации должно стать движущей силой устойчивого развития интеграционного объединения. Поэтому Казахстан поддерживает инициативу Евразийской экономической комиссии по развитию «четырех свобод» Союза в условиях повсеместной цифровизации. В свою очередь мы создаем одну из наиболее быстро растущих цифровых экономик в нашей части мира, уделяя особое внимание искусственному интеллекту, — отметил Глава государства.

В завершение своей речи Президент Казахстана подчеркнул, что всего за 10 лет существования Евразийского экономического союза государства-участники добились впечатляющих результатов по всем направлениям. Но с учетом огромного потенциала объединения предстоит сделать еще больше. По его словам, Казахстан будет поддерживать экономическую интеграцию, основанную на принципах равноправия и взаимовыгодного партнерства.

Пользуясь случаем, Касым-Жомарт Токаев поздравил всех с наступающим Днем Великой Победы!

По итогам заседания был принят ряд документов.

В саммите наряду с Президентом Казахстана приняли участие премьер-министр Армении – председатель ВЕЭС Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент России Владимир Путин, а также главы государств-наблюдателей – президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кубы Мигель Марио Диас-Канель Бермудес, а также генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.