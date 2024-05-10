Павлодарцы возложили цветы к Вечному огню

В Павлодаре несколько тысяч человек собрались в Парке Победы, чтобы почтить память павших героев Великой Отечественной войны. Многие горожане принесли с собой портреты своих дедов и прадедов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Память погибших почтили минутой молчания, затем цветы к вечному огню возложил глава региона. Несли цветы военные, полицейские, афганцы и множество горожан.

- Мой дедушка воевал с 1941 по 1943 годы, погиб. Дядя дошел до Берлина, но погиб на пути домой. Мы помним о них и передаем эту память детям. Сегодня привели внучку на возложение цветов, - рассказал павлодарец Тахир Габдрахманов.

Фото: Наталья Зинченко / Kazinform

Возложить цветы к вечному огню пришли и дети фронтовиков. Некоторые едва сдерживали слезы.

- Это портреты моего отца Ивана Васильевича Продолобова и моего дяди Алексея Васильевича. Они родные братья, оба жили в Павлодаре и отсюда ушли на фронт. Алексей Васильевич погиб под Сталинградом в 1942 году. Мой отец вернулся с войны и прожил 83 года, остался инвалидом. Каждое 9 мая мы приходим к вечному огню, пока отец был жив, приходили вместе. Вспоминать о войне он не любил. Его часто приглашали в школы, но он отказывался. Говорил, что это не для детей, а врать про войну он не хочет и не будет, - говорит Людмила Рагулина. К Вечному огню она шла с портретами в руках.

Дедушка павлодарки Майи Баяндиной воевал, бабушка трудилась в тылу. Отцу Майи пришлось рано повзрослеть. В ноябре 1943 года Кабдеш уже работал на военном заводе, как и сотни таких же мальчишек. Подростки трудились на засекреченном производстве, выполняя заказ для фронта. В ноябре 1944 года их отправили с воинским эшелоном – убирать вагоны, топить печь, - но до линии фронта они не доехали. Поезд разбомбили. Кабдеш оказался среди тех, кого в начале пути сняли с поезда и отправили обратно на завод. Всю жизнь он помнил имена погибших мальчишек.

- В моей семье воевали четыре дедушки, дедушка супруга тоже воевал. На этом фото Кабыш Колбаев - брат моей бабушки, он заменил мне родного деда – тот рано ушел из жизни. Дедушка Кабыш дошел до Сталинграда, был ранен, всю жизнь прожил с осколками в теле. Скончался в 1982 году. Он был сильным, но добрым человеком, очень нас любил и баловал. А Абдрахман Сергазин – отец моей мамы. Он дошел до Ленинграда, был тяжело ранен и комиссован, лежал в госпитале. Бабушка работала в тылу, отец мой тоже был тыловиком. Представьте, мальчишки 12-13 лет работали по 15 часов на засекреченном военном заводе, снаряды выпускали для фронта, - поделилась своей семейной историей Майя Баяндина.

Фото: Наталья Зинченко / Kazinform

На церемонию возложения цветов многие павлодарцы приходили семьями. Некоторые останавливались у обелиска, чтобы объяснить малышам значение праздника.

- От всей души поздравляю вас с великим праздником – Днем Победы! Отмечая сегодня 9 Мая, мы помним, что за коротким, но емким словом «Победа» стоит мужество и героизм солдат. В летопись Великой Отечественной войны навеки вписаны миллионы имен, среди которых и наши земляки. Более 10 тысяч павлодарцев были удостоены боевых наград. 23 жителя нашей области получили звание Героя Советского Союза, 8 человек стали полными кавалерами ордена Славы. К огромному сожалению, с каждым годом мы теряем тех, кто прошел эту страшную войну. В Павлодарской области их сегодня осталось - 7. Судьба каждого из них – пример величайшего мужества, несгибаемой воли, силы духа и героизма, - обратился к землякам аким Павлодарской области Асаин Байханов.

Накануне Дня Победы глава региона навестил павлодарских ветеранов.

Фото: Наталья Зинченко / Kazinform

Фото: Наталья Зинченко / Kazinform