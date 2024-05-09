Квартиру отремонтируют ветерану Василию Грецкому в Актюбинской области

В Актюбинской области единственному ветерану Великой Отечественной войны Василию Грецкому на День Победы подарили сертификат на проведение капитального ремонта его квартиры. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Вручая сертификат, аким области Асхат Шахаров поздравил Василия Грецкого с Днем Победы.

- Низкий Вам поклон. Мы всегда будем благодарны Вам за мирное небо и светлое будущее, - сказал аким, зачитав после этого ветерану поздравительное письмо от Президента страны Касым-Жомарта Токаева со словами благодарности.

Василий Иванович Грецкий проживает в Хромтауском районе. 9 мая возле его дома собрались военнослужащие, представители правоохранительных органов, районного акимата, местные жители. Оркестр исполнил песни военных лет, а школьники, выстроившись в очередь, почтили ветерана.

На церемонии Василий Грецкий со слезами на глазах пожелал мира и безопасности нашей стране.

Фото: акимат Актюбинской области

В. Грецкий родился в 1924 году в Белоруссии. До войны проживал в Жамбылской области. В армию был призван в 1942 году. Через год отправлен на фронт. Воевал в составе первого кавалерийского корпуса восьмого полка на Украинском и Белорусском фронтах. Трижды был ранен. Победу праздновал в госпитале, расположенном в 75 км от Берлина. После этого его полк дислоцировался в городе Урале. В 1946 году его демобилизовали в связи с ранением.

За боевые заслуги фронтовик был награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени. В его арсенале немало и других военных наград.

В годы войны на фронт призвали более 122 тысяч человек из Актюбинской области. Свыше 36 тысяч пали смертью храбрых. Тридцать пять актюбинцев удостоились звания Героя Советского Союза, а еще девять стали полными кавалерами ордена Славы. Особое место в их ряду занимает имя легендарной девушки-снайпера Алии Молдагуловой. В следующем году будут праздновать 100-летие со дня ее рождения.