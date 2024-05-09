Торговый оборот Казахстана со странами ЕАЭС достиг $28,5 млрд

Касым-Жомарт Токаев принял участие в юбилейном саммите Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), который состоялся в Москве, передает агентство Kazinform.

В своем выступлении Глава нашего государства выразил признательность российской стороне за блестящую организацию саммита и теплый прием. Он также поздравил Владимира Путина с официальным вступлением в должность Президента Российской Федерации.

Лидер Казахстана напомнил участникам заседания, что десять лет назад в Астане был подписан исторический Договор о Евразийском экономическом союзе.

— За сравнительно небольшой период наш Союз трансформировался в важное и перспективное интеграционное объединение на международном пространстве. Совместными усилиями было принято более тысячи различных нормативных документов. Правильность выбранного вектора развития нашего объединения подтверждают макроэкономические итоги десятилетия. Так, торговый оборот Казахстана со странами — участницами Союза вырос в 1,7 раза, достигнув 28,5 млрд долларов, а экспорт — более чем в 2 раза. Сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза способствует поступательному развитию экономики Казахстана. Только по итогам прошлого года ВВП страны вырос на 5,1%. Мы считаем это неплохим результатом, — заявил Президент Казахстана.

По мнению Президента, высокий уровень интеграционного взаимодействия подкрепляется совместной реализацией крупных инфраструктурных проектов, развитием промышленной кооперации и формированием общего рынка услуг.

Касым-Жомарт Токаев считает, что для дальнейшего устойчивого развития в условиях геополитической неопределенности объединение должно стать более гибким и эффективным. Он привел оценки Всемирного банка, по которым темпы роста мирового ВВП в первой половине текущего десятилетия могут оказаться самыми низкими за последние 30 лет.