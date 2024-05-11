Розовые и зеленые свечения раскрасили небо в Костанайской области

Последняя бурная активность на Солнце вызвала новую волну «северных сияний» в северных широтах Казахстана. Жители из разных уголков Костанайской области делятся своими фотографиями, передает корреспондент агентства Kazinform.

Фото: @ilovekostanay/Instagram

Ярко-розовые, зеленые свечения наблюдали жители Лисаковска, Костаная, Сарыкольского района.

Фото: @ilovekostanay/Instagram

Напомним, костанайцы уже ранее были свидетелями необычного явления для области. В ноябре прошлого года красно-зеленый градиент окрасил небо.

Фото: @ilovekostanay/Instagram

В комментариях подписчики выражают удивление и страх одновременно.

Фото: @ilovekostanay/Instagram

Наблюдали «северное сияние» в СКО, близ Астаны и других регионах.

Ранее ученые фиксировали мощные вспышки на Солнце.

Фото: @ilovekostanay/Instagram

Фото: @ilovekostanay/Instagram