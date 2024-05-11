08:12, 11 Май 2024 | GMT +6
Розовые и зеленые свечения раскрасили небо в Костанайской области
Последняя бурная активность на Солнце вызвала новую волну «северных сияний» в северных широтах Казахстана. Жители из разных уголков Костанайской области делятся своими фотографиями, передает корреспондент агентства Kazinform.
Ярко-розовые, зеленые свечения наблюдали жители Лисаковска, Костаная, Сарыкольского района.
Напомним, костанайцы уже ранее были свидетелями необычного явления для области. В ноябре прошлого года красно-зеленый градиент окрасил небо.
В комментариях подписчики выражают удивление и страх одновременно.
Наблюдали «северное сияние» в СКО, близ Астаны и других регионах.
Ранее ученые фиксировали мощные вспышки на Солнце.