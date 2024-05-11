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    08:12, 11 Май 2024 | GMT +6

    Розовые и зеленые свечения раскрасили небо в Костанайской области

    Северное сияние в Костанайской области
    Фото: @ilovekostanay/Instagram

    Последняя бурная активность на Солнце вызвала новую волну «северных сияний» в северных широтах Казахстана. Жители из разных уголков Костанайской области делятся своими фотографиями, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Северное сияние в Костанайской области
    Фото: @ilovekostanay/Instagram

    Ярко-розовые, зеленые свечения наблюдали жители Лисаковска, Костаная, Сарыкольского района.

    Северное сияние в Костанайской области
    Фото: @ilovekostanay/Instagram

    Напомним, костанайцы уже ранее были свидетелями необычного явления для области. В ноябре прошлого года красно-зеленый градиент окрасил небо.

    Северное сияние в Костанайской области
    Фото: @ilovekostanay/Instagram

    В комментариях подписчики выражают удивление и страх одновременно.

    Северное сияние в Костанайской области
    Фото: @ilovekostanay/Instagram

    Наблюдали «северное сияние» в СКО, близ Астаны и других регионах. 

    Ранее ученые фиксировали мощные вспышки на Солнце. 

    Северное сияние в Костанайской области
    Фото: @ilovekostanay/Instagram
    Северное сияние в Костанайской области
    Фото: @ilovekostanay/Instagram
    Северное сияние в Костанайской области
    Фото: @ilovekostanay/Instagram

     

    Теги:
    Солнце Регионы Казахстана Костанайская область Астрономия Костанай Космос
    Дарья Аверченко
    Автор
    Дарья Аверченко
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